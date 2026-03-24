Atlântico recebe o Jaraguá em jogo decisivo da Copa do Brasil de Futsal

Galo precisa vencer em casa. Edson Castro / Atlântico

A noite desta terça-feira (24) é decisiva para o Atlântico na Copa do Brasil de Futsal. O time de Erechim enfrenta o Jaraguá no Caldeirão do Galo, às 19h30min, pelo jogo de volta da primeira fase.

Depois de perder a partida de ida, em Santa Catarina, o Galo precisa da vitória para sonhar com a classificação à próxima fase. No primeiro jogo da decisão, o Jaraguá levou a melhor por 2 a 1.

O resultado obriga a equipe de Erechim a vencer por qualquer placar, para forçar a prorrogação. No tempo extra, um novo empate leva a decisão aos pênaltis.

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Vitória ou empate do Jaraguá no tempo regulamentar dá a vaga na segunda fase à equipe catarinense.

Apoio da torcida

Para garantir a vitória, o Atlântico conta com o apoio dos seus torcedores e espera casa cheia. Os ingressos para a partida estão disponíveis na bilheteria ou online por R$ 30.

A partida também terá transmissão ao vivo pelo canal da Confederação Brasileira de Futebol de Salão no YouTube.

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O responsável pela arbitragem será Ricardo Amaral Messa, auxiliado por Juliano de Quadros. Na mesa de arbitragem estarão Karlla Christina Souza Martins, Tiago da Silva Gonçalves e Wandernei Xavier Alves.

A Copa do Brasil segue em formato eliminatório, com jogos de ida e volta até a final. Os dois finalistas ainda garantem vaga na Supercopa de Futsal de 2027, que dá ao campeão o direito de disputar a Libertadores da modalidade.