Atlântico recebe o Jaraguá em jogo decisivo da Copa do Brasil de Futsal

A noite desta terça-feira (24) é decisiva para o Atlântico na Copa do Brasil de Futsal. O time de Erechim enfrenta o Jaraguá no Caldeirão do Galo, às 19h30min, pelo jogo de volta da primeira fase.
Depois de perder a partida de ida, em Santa Catarina, o Galo precisa da vitória para sonhar com a classificação à próxima fase. No primeiro jogo da decisão, o Jaraguá levou a melhor por 2 a 1.
O resultado obriga a equipe de Erechim a vencer por qualquer placar, para forçar a prorrogação. No tempo extra, um novo empate leva a decisão aos pênaltis.
Vitória ou empate do Jaraguá no tempo regulamentar dá a vaga na segunda fase à equipe catarinense.
Apoio da torcida
Para garantir a vitória, o Atlântico conta com o apoio dos seus torcedores e espera casa cheia. Os ingressos para a partida estão disponíveis na bilheteria ou online por R$ 30.
A partida também terá transmissão ao vivo pelo canal da Confederação Brasileira de Futebol de Salão no YouTube.
O responsável pela arbitragem será Ricardo Amaral Messa, auxiliado por Juliano de Quadros. Na mesa de arbitragem estarão Karlla Christina Souza Martins, Tiago da Silva Gonçalves e Wandernei Xavier Alves.
A Copa do Brasil segue em formato eliminatório, com jogos de ida e volta até a final. Os dois finalistas ainda garantem vaga na Supercopa de Futsal de 2027, que dá ao campeão o direito de disputar a Libertadores da modalidade.
*Sob supervisão de Kimberlly Kappenberg