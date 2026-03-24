Futsal

Em Erechim
Notícia

Atlântico recebe o Jaraguá em jogo decisivo da Copa do Brasil de Futsal

Galo precisa vencer para forçar a prorrogação. Em caso de empate no tempo extra, disputa vai para os pênaltis

Felipe Matiasso*

Estagiário

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS