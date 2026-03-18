Atlântico perde para o Jaraguá na estreia na Copa do Brasil de Futsal

Jogo da volta acontece no Caldeirão do Galo, em Erechim, na próxima terça-feira (24). Paulinho Sauer / Jaraguá Futsal

O Atlântico perdeu na estreia da Copa do Brasil de Futsal. A equipe de Erechim visitou o Jaraguá, em Santa Catarina, na noite de terça-feira (17), num confronto dirento entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Liga Nacional de Futsal.

O jogo no Ginásio Arena Jaraguáera era válido pela partida de ida da primeira fase da competição e os gols vieram na segunda etapa. O Jaraguá abriu o placar com Guilherme, que driblou o goleiro após uma jogada rápida pelo meio da quadra aos 28 minutos; Neném aproveitou o momento do Galo com goleiro linha e marcou atrás do meio da quadra, aos 38 minutos.

O gol do Atlântico foi marcado pelo ala PL no fim do jogo, aos 39 minutos. A partida terminou em 2 a 1 para os donos da casa.

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O resultado obriga o time de Erechim a vencer o jogo da volta, por qualquer placar, para forçar a prorrogação. No tempo extra, um novo empate leva a decisão aos pênaltis. Vitória ou empate do Jaraguá no tempo regulamentar dá a vaga na segunda fase à equipe catarinense.

O jogo da volta acontecerá no Caldeirão do Galo, em Erechim, na próxima terça-feira (24), às 19h30min.

A Copa do Brasil segue em formato eliminatório, com jogos de ida e volta até a final. Os dois finalistas ainda garantem vaga na Supercopa de Futsal de 2027, que dá ao campeão o direito de disputar a Libertadores da modalidade.