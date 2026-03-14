Futsal

Vice-campeonato
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Atlântico perde final, e ACBF conquista Supercopa Gramado pela primeira vez

Galo foi superado por 5 a 3 nesta sexta-feira (13), no Ginásio Perinão

Caroline Dolina

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