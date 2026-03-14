Atlântico perde final, e ACBF conquista Supercopa Gramado pela primeira vez

ACBF conquistou o título inédito. Guilherme Rudnicki / Supercopa Gramado, Divulgação

Em um clássico muito disputado, o Atlântico acabou derrotado na final da Supercopa Gramado nesta sexta-feira (13) e ficou com o vice‑campeonato. O Galo, que buscava o bicampeonato, acabou superado por 5 a 3 pela ACBF no Ginásio Perinão, em Gramado.

Agora, o Galo já vira a chave e foca na sequência da temporada. O Atlântico volta à quadra na terça-feira (17), às 19h30min, quando enfrenta o Jaraguá, fora de casa, na sua estreia na Copa do Brasil de Futsal.

O jogo

A ACBF começou a partida impondo forte pressão e não demorou para abrir o placar. Com apenas 1min06s, dois ex-jogadores do Atlântico construíram a jogada do primeiro gol: William Bolt cobrou lateral e Vilela finalizou com precisão para fazer 1 a 0.

O time da Serra seguiu em ritmo intenso. Aos 3min13s, após uma jogada bem trabalhada, a ACBF ampliou. Em rápida troca de passes, Marcola recebeu dentro da área e concluiu no canto, marcando 2 a 0.

Com o segundo gol sofrido, o técnico Paulinho Sananduva pediu tempo técnico para ajustar o time e acalmar os jogadores. A partir daí, o Atlântico passou a trocar mais passes e tentou avançar à quadra ofensiva, mas acumulou erros de passe que dificultaram qualquer reação mais consistente.

Aos 17min38s, o time de Carlos Barbosa voltou a balançar a rede. William Bolt deu um elegante passe de calcanhar para Barbosinha, que finalizou firme para fazer 3 a 0, placar que levou as equipes ao intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Atlântico buscou reagir logo cedo. Aos 4 minutos, a ACBF cometeu falta dentro da área e o Galo teve um pênalti a seu favor. Serginho cobrou com categoria e descontou: 3 a 1.

A comemoração, porém, durou pouco. Aos 5min40s, William Bolt cobrou falta rasteira, de longa distância, e a bola passou entre as pernas do goleiro Ryan, ampliando novamente a vantagem da ACBF: 4 a 1.

O Atlântico ainda voltou a marcar aos 8min25s. Em lançamento de Ryan, Ruanzin apareceu na área para desviar e anotar o segundo gol do time de Erechim, diminuindo para 4 a 2.

Aos 14min25s, a ACBF voltou a ampliar. Juninho pressionou a marcação e roubou a bola na ala direita, após erro na saída de PL. Com o goleiro fora da meta, o jogador só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede, fazendo 5 a 2.

Aos 18min10s, João Vitor arriscou uma nova finalização e Ruanzin, bem posicionado dentro da área, desviou novamente para as redes, reduzindo o placar para 5 a 3 e mantendo o Atlântico vivo na partida.