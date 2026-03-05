Atlântico para na defesa do Cascavel e estreia com empate na Supercopa Gramado

O Atlântico estreou com empate em 0 a 0 diante do Cascavel na Supercopa Gramado, nesta quinta-feira (5), no Ginásio Perinão. Em uma partida marcada pelo equilíbrio, as duas equipes até tiveram momentos de maior domínio, mas esbarraram nas defesas adversárias e nas próprias dificuldades de finalização.
Para a estreia na competição, o Galo chegou desfalcado: Mariano, Roni, Pedro Paraguai e Huguinho ficaram de fora, todos em recuperação de lesão após a disputa da Supercopa, competição em que o clube ficou com o vice-campeonato no último sábado (28).
Sem tempo para lamentar, o Atlântico volta à quadra já nesta sexta-feira (6), às 17h, para enfrentar o Minas, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo B.
A competição reúne nove equipes distribuídas em três grupos, e os sete melhores da classificação geral avançam diretamente às quartas de final. Os dois últimos colocados disputam a repescagem no domingo (8).
Grupos da Super Copa Gramado 2026
Grupo A: ACBF, Corinthians e Praia Clube
Grupo B: Atlântico, Cascavel e Minas
Grupo C: Campo Mourão, Vasco e Magnus
Tabela de jogos
Primeira fase – Sexta-feira (6/3)
- 17h – Atlântico x Minas
- 19h – Campo Mourão x Magnus
- 21h – Corinthians x Praia Clube
Sábado (7/3)
- 16h – Vasco x Magnus
- 18h – ACBF x Praia Clube
- 20h – Cascavel x Minas
Repescagem – Domingo (8/3)
- 11h – 8º colocado x 9º colocado
Quartas de final – Segunda-feira (9/3)
- 14h – 3º colocado x 6º colocado
- 16h – 4º colocado x 5º colocado
- 19h – 2º colocado x 7º colocado
- 21h – 1º colocado x vencedor da repescagem
Semifinais – Quarta-feira (11/3)
- 19h – Semifinal 1
- 20h – Semifinal 2
Final – Sexta-feira (13/3)
- 20h – Decisão da Supercopa Gramado 2026