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Atlântico para na defesa do Cascavel e estreia com empate na Supercopa Gramado

Galo ficou no 0 a 0 com o time paranaense na noite desta quinta-feira (5), no Ginásio Perinão

Caroline Dolina

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