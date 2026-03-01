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Em Erechim
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Atlântico perde para o Magnus e adia sonho de voltar a disputar a Libertadores de futsal

Galo foi superado por 4 a 2 na final da Supercopa, disputada neste sábado (28)

Caroline Dolina

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