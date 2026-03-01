Atlântico perde para o Magnus e adia sonho de voltar a disputar a Libertadores de futsal

Caldeirão do Galo foi palco da competição nesta temporada. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, o Atlântico ficou com o vice-campeonato da Supercopa de Futsal e adiou o sonho de voltar a disputar a Libertadores da América. Na decisão deste sábado (28), o Galo foi superado pelo Magnus por 4 a 2, no Caldeirão do Galo, em Erechim, e novamente bateu na trave na busca pela vaga no torneio continental.

Com o título, o Magnus tornou-se o terceiro time confirmado na próxima edição da Libertadores da América de Futsal e se junta à ACBF e ao Peñarol. A competição continental será disputada em Carlos Barbosa, entre os dias 24 e 31 de maio.

Emoção até o fim

A partida começou em ritmo intenso, com as duas equipes propondo jogo e ocupando a quadra ofensiva desde os primeiros minutos. O Atlântico conseguia trocar mais passes e levar perigo com maior frequência ao goleiro André Deko. Aos 4min27s, o Galo foi eficiente e abriu o placar com João Vitor, após uma bela triangulação envolvendo Mariano e Roni. O camisa 20 apareceu livre na segunda trave e apenas empurrou para o fundo da rede: 1 a 0.

O Magnus respondeu com pressão e chegou ao empate aos 8min41s. Após uma saída errada do Atlântico, Lucas Gomes recuperou a bola na entrada da área e finalizou com precisão para deixar tudo igual: 1 a 1.

Aos 11min29s, o time paulista teve a chance de virar o jogo. Leandro Lino avançou pelo meio e arriscou uma finalização de longa distância, mas o goleiro Ryan fez grande defesa.

Pouco depois, aos 12 minutos, o camisa 1 do Galo voltou a aparecer de forma decisiva. Rodrigo Capita recebeu passe dentro da área e finalizou, mas Ryan se adiantou, fechou bem o ângulo e salvou o Atlântico mais uma vez, mantendo o placar empatado.

Na reta final do primeiro tempo, a partida ficou mais equilibrada, com as duas equipes priorizando a troca de passes e a posse de bola. Atlântico e Magnus encontravam dificuldades para furar os sistemas defensivos e pouco conseguiram levar perigo aos goleiros, mantendo o placar igualado até o intervalo.

O Magnus voltou ligado para o segundo tempo e precisou de pouco mais de um minuto para virar o jogo. Com 1min34s, após um rápido contra-ataque, Leandro Lino acionou Andrey pela ala direita, que finalizou cruzado para marcar o segundo gol da equipe paulista e fazer 2 a 1.

Pouco depois, aos 2min39s, o árbitro assinalou pênalti para o Magnus após Ryan derrubar Leandro Lino dentro da área. Na cobrança, Rodrigo Capita converteu e ampliou a vantagem para 3 a 1.

O Atlântico não se entregou e pressionou em busca da reação. Aos 6min12s, Serginho aproveitou a sobra da defesa do Magnus e soltou uma pancada certeira, sem chances para o goleiro, para diminuir a diferença e recolocar o Galo no jogo: 3 a 2.

O Galo quase deixou tudo igual aos 9min20s. Após boa troca de passes, Serginho finalizou cruzado e obrigou o goleiro André Deko a fazer grande defesa.

No entanto, aos 10min13s, Joãozinho recebeu na ala direita, avançou pelo meio, levou a melhor contra a marcação e tocou na saída do goleiro Ryan para fazer 4 a 2 para o Magnus.