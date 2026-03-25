Atlântico empata com Jaraguá e se despede da Copa do Brasil de Futsal

Galo dependia da vitória para continuar na competição. Atlântico / Divulgação

Em uma noite de fortes emoções no Caldeirão do Galo, em Erechim, o Atlântico acabou eliminado da Copa do Brasil de Futsal após empatar em 2 a 2 com o Jaraguá. A partida, realizada na terça-feira (24), era decisiva para as pretensões do time gaúcho, que precisava de uma vitória para forçar a prorrogação e seguir vivo na competição.

Precisando do resultado positivo após ter perdido o jogo de ida em Santa Catarina por 2 a 1, o Atlântico entrou em quadra pressionado, mas começou a partida em ritmo acelerado. Com o apoio da torcida, a equipe abriu uma vantagem confortável de 2 a 0, com dois gols marcados por Malcon.

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No entanto, a equipe catarinense buscou a reação nos instantes finais do confronto. Com gols de Guilherme e Pedrinho, o Jaraguá conseguiu o empate que garantiu a sua classificação para a próxima fase.