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Atlântico elimina o Corinthians nos pênaltis e vai à semifinal da Supercopa Gramado

Após levar gol no fim e empatar em 2 a 2, Galo venceu por 4 a 3 nas penalidades e segue vivo na competição

Caroline Dolina

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