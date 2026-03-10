Atlântico elimina o Corinthians nos pênaltis e vai à semifinal da Supercopa Gramado

Dudu abriu o placar para o time de Erechim nesta segunda-feira (9). Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico está garantido nas semifinais da Supercopa Gramado de Futsal. A classificação veio na noite desta segunda‑feira (9), em um duelo dramático no Ginásio Perinão. Depois de sofrer o gol de empate do Corinthians nos segundos finais e ficar no 2 a 2 no tempo normal, o Galo manteve a frieza na decisão por pênaltis, venceu por 4 a 3 e carimbou a vaga entre os quatro melhores do torneio.

Na semifinal, o Atlântico terá pela frente o Minas, nesta quarta‑feira (11), às 21h, em Gramado. O confronto traz boas lembranças ao time erechinense: na fase classificatória, o Galo superou os mineiros por 3 a 2, em um duelo equilibrado. Agora, a equipe busca repetir o desempenho para avançar à decisão da Supercopa.

O jogo

O Atlântico, mesmo atuando com um quarteto alternativo devido às lesões, iniciou a partida impondo forte pressão sobre o Corinthians. A postura agressiva rendeu resultado logo aos 5min25s, quando Dudu recebeu, dominou com inteligência, identificou o espaço deixado pela marcação e finalizou com precisão para abrir o placar: 1 a 0.

A situação do jogo ficou ainda mais favorável aos 12min40s, quando Maicon recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o time visitante com um jogador a menos. O Galo não desperdiçou a vantagem numérica: aos 13min38s, Malcom encontrou Serginho na entrada da área, e o ala concluiu firme para ampliar o marcador e colocar o 2 a 0 no placar.

Depois disso, o Atlântico administrou bem o ritmo da partida. A equipe apresentou uma marcação sólida, controlou as ações e evitou qualquer ameaça ao goleiro Ryan, que praticamente não foi exigido. Assim, o time de Erechim levou a vantagem de dois gols para o intervalo com tranquilidade.

Na volta do intervalo, o Corinthians retornou com uma postura muito mais agressiva, adiantando as linhas e tentando acelerar o jogo. O Atlântico ainda conseguiu controlar as ações por alguns minutos e não sofreu riscos até os 9min47s, quando o time paulista descontou. Papagaio recebeu na linha de fundo e encontrou Fabinho livre na área, que apenas completou para o gol e reduziu o placar para 2 a 1.

Impulsionado pelo gol, o Corinthians cresceu na partida e intensificou a pressão na reta final, apostando no goleiro-linha para buscar a igualdade. A insistência deu resultado: quando restavam 39 segundos, Kevin arriscou um chute cruzado que enganou o goleiro Ryan e deixou tudo igual no Perinão: 2 a 2. O empate nos segundos finais levou a decisão para os pênaltis.

Penalidades

Nos pênaltis, a disputa começou com Lucas Martins, do Corinthians, parando em Ryan, que defendeu a primeira cobrança. Na sequência, PL bateu pelo Atlântico, mas Lucas Oliveira também defendeu, mantendo tudo zerado.

Fabinho abriu o placar para o Corinthians, fazendo 1 a 0. Depois, João Vitor cobrou para o Galo e novamente Lucas Oliveira brilhou, defendendo mais uma. Na terceira cobrança paulista, Kevin chutou e Ryan respondeu com outra defesa. Dudu converteu para o Atlântico, deixando tudo igual.

O Corinthians voltou à frente com Caio Barros, que marcou; em seguida, Kaiky manteve o Atlântico vivo ao também converter. Da Bonja fez para o Corinthians, e Serginho respondeu, deixando o placar empatado e levando a disputa para as alternadas.