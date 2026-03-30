Atlântico abre a temporada da Liga Nacional sonhando com o bicampeonato

O Atlântico começa nesta segunda-feira (30) sua trajetória na Liga Nacional de Futsal (LNF) 2026. O jogo de estreia será contra o São José, às 18h30min, no Caldeirão do Galo, em Erechim.
Campeão em 2023, o time de Erechim entra na competição com um objetivo claro: conquistar o segundo título da LNF. A edição deste ano traz mudanças no formato, com o número de clubes reduzido e a criação da LNF Silver, a segunda divisão da liga. Agora, a elite conta com 16 times, sendo que os quatro primeiros colocados avançam direto às quartas de final.
Os times do 5º ao 12º lugar disputam os playoffs das outras vagas. Já os dois últimos serão rebaixados, e o 14º ainda enfrentará o terceiro da LNF Silver em busca da permanência.
Onde assistir?
A Liga Nacional de Futsal (LNF) 2026 terá todos os seus jogos transmitidos ao vivo pela LNFTV no YouTube.
Agenda do Atlântico na LNF 2026
- 30/03 – 18h30min | Atlântico x São José – Erechim
- 06/04 – 20h | Santo André Intelli x Atlântico – Santo André
- 19/04 – 11h | Atlântico x Campo Mourão – Erechim
- 01/05 – 19h | Tubarão x Atlântico – Tubarão
- 09/05 – 17h30min | Atlântico x Umuarama – Erechim
- 18/05 – 18h30min | Minas x Atlântico – Belo Horizonte
- 23/05 – 18h30min | Atlântico x Corinthians – Erechim
- 06/06 – 19h30min | Marreco x Atlântico – Francisco Beltrão
- 20/06 – 20h30min | Atlântico x Pato – Erechim
- 27/06 – 16h30min | Joinville x Atlântico – Joinville
- 04/07 – 17h30min | Atlântico x Magnus – Erechim
- 13/07 – 20h | ACBF x Atlântico – Carlos Barbosa
- 19/07 – 11h30min | Atlântico x Cascavel – Erechim
- 29/07 – 20h | Jaraguá x Atlântico – Jaraguá do Sul
- 08/08 – 19h | Atlântico x Praia Clube – Erechim