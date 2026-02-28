Vini Jr. presta apoio a goleiro após caso de injúria racial em Erechim: “Seguimos na luta”

Kleyton, goleiro do Joinville, relatou ter sido chamado de “Vera Verão” por um torcedor. Reprodução YouTube da CBFS

A semifinal da Supercopa de Futsal entre Joinville e Magnus, disputada nessa sexta‑feira (27), no ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim, ultrapassou as quatro linhas e ganhou repercussão após um episódio de injúria racial registrado no fim da prorrogação. A denúncia partiu do goleiro Kleyton, do JEC, que afirmou ter sido chamado de “Vera Verão” por um torcedor posicionado atrás de um dos gols.

O caso ocorreu no momento em que as equipes se organizavam para as cobranças de pênaltis. Diante da acusação, a arbitragem acionou o protocolo antirracismo, previsto em normas internacionais do esporte, resultando na paralisação da partida por cerca de 10 minutos. A Polícia Militar encaminhou o torcedor à delegacia, onde ele foi preso em flagrante por injúria discriminatória.

Apoio de Vinicius Júnior

A situação ganhou novas dimensões após uma manifestação de Vinicius Júnior nas redes sociais. O atacante do Real Madrid, que recentemente também foi alvo de insultos racistas no jogo contra o Benfica pela Champions League, enviou uma mensagem de solidariedade ao goleiro catarinense.

Em uma captura de tela publicada por Kleyton no Instagram Stories neste sábado (28), Vini Jr. escreveu: “Fica firme, mano! Seguiremos na luta.” O arqueiro respondeu: “Que honra. Seguimos juntos nessa luta.”

@kleytonfutsal16 / Instagram / Reprodução

O gesto reforça o papel que o camisa 7 da Seleção Brasileira assumiu no combate ao racismo no esporte. Repetidamente alvo de ataques na Espanha e em competições internacionais, Vinicius transformou experiências pessoais de violência racial em movimentos públicos por justiça, pressionando instituições por punições mais severas e medidas efetivas de prevenção.

Paralisação, identificação e medidas tomadas

Após o relato de Kleyton, membros da arbitragem e oficiais da partida seguiram o protocolo antirracismo, que prevê:

interrupção imediata do jogo

identificação do acusado

retirada do torcedor do local

garantia de segurança ao atleta denunciante