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Vini Jr. presta apoio a goleiro após caso de injúria racial em Erechim: “Seguimos na luta”

Partida entre Joinville e Magnus, no Caldeirão do Galo, foi marcada por um episódio de racismo contra Kleyton

Caroline Dolina

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