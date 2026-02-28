Semifinal da Supercopa de Futsal é paralisada após suposto caso de racismo em Erechim

Kleyton, goleiro do Joinville, relatou ter sido chamado de “Vera Verão” por um torcedor que estava posicionado nas escadas atrás de um dos gols. Reprodução YouTube da CBFS

A semifinal da Supercopa de Futsal entre Joinville e Magnus, disputada na noite desta sexta‑feira (27), no ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim, foi paralisada por cerca de 10 minutos após um suposto caso de racismo. O episódio ocorreu no momento em que as equipes se organizavam para as cobranças de pênaltis, depois do empate no tempo normal e também na prorrogação.

Kleyton, goleiro do Joinville, relatou ter sido chamado de “Vera Verão” por um torcedor que estava posicionado nas escadas atrás de um dos gols da quadra. A expressão foi considerada ofensiva e de cunho racista, em alusão à cor da pele do atleta.

Após a denúncia feita à arbitragem, foi acionado o protocolo antirracismo da FIFA, que prevê a interrupção imediata da partida para apuração da ocorrência.

O torcedor apontado pelo jogador foi identificado e retirado do ginásio pelo policiamento. Segundo o Joinville, Kleyton irá registrar boletim de ocorrência sobre o caso. Com a situação controlada, a arbitragem autorizou a retomada do confronto, que acabou decidido nas penalidades máximas. O Magnus venceu por 5 a 3 e garantiu vaga na final da Supercopa de Futsal.

Além da disputa pelo título, a Supercopa de Futsal também vale uma vaga na Libertadores da América de Futsal. O campeão assegura presença no torneio continental, que será disputado em maio, na cidade de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Atlântico e Traipu decidem neste momento quem será o segundo finalista da competição, que enfrentará o Magnus na decisão.

Quem foi Vera Verão?