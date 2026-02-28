Futsal

Protocolo antirracismo acionado
Notícia

Semifinal da Supercopa de Futsal é paralisada após suposto caso de racismo em Erechim

Partida entre Joinville e Magnus ficou interrompida por 10 minutos antes dos pênaltis; Magnus avançou à final e briga por vaga na Libertadores

Caroline Dolina

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