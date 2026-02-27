Onde assistir a Joinville x Magnus pela semifinal da Supercopa de Futsal

O jogo entre Joinville e Magnus, pelas semifinais da Supercopa de Futsal, será às 18h desta sexta-feira (26). A partida será no Caldeirão do Galo.
O time catarinense avançou na liderança do Grupo A, enquanto a equipe paulista ficou na segunda colocação do Grupo B. Na outra semifinal, Atlântico e Traipu decidem quem será o outro finalista.
A grande final acontece no sábado (28), às 19h. O vencedor terá vaga para disputar a Libertadores da América.
Onde assistir a Joinville x Magnus
A partida será transmitida pelo canal da CBFS, no Youtube. Na TV, a transmissão fica por conta da Band Sports.