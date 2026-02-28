Onde assistir a Atlântico x Magnus pela final da Supercopa de Futsal

O jogo entre Atlântico e Magnus, pela final da Supercopa de Futsal, será às 19h deste sábado (28). A partida será no Caldeirão do Galo.
O Galo chegou à decisão após vencer o Traipu por 1 a 0 na prorrogação. Já a equipe paulista superou o Joinville por 5 a 3 nos pênaltis.
Além do título, a Supercopa garante o vencedor na Libertadores da América, que será disputada em Carlos Barbosa, em maio.
Onde assistir a Atlântico x Magnus
A partida será transmitida pelo canal da CBFS, no Youtube. Na TV, a transmissão fica por conta da Band Sports.