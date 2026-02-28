Onde assistir a Atlântico x Magnus pela final da Supercopa de Futsal

Atlântico x Magnus: tudo sobre o jogo da final da Supercopa de Futsal. Arte GZH

O jogo entre Atlântico e Magnus, pela final da Supercopa de Futsal, será às 19h deste sábado (28). A partida será no Caldeirão do Galo.

O Galo chegou à decisão após vencer o Traipu por 1 a 0 na prorrogação. Já a equipe paulista superou o Joinville por 5 a 3 nos pênaltis.

Além do título, a Supercopa garante o vencedor na Libertadores da América, que será disputada em Carlos Barbosa, em maio.

Onde assistir a Atlântico x Magnus