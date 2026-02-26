Onde assistir a Atlântico x Joinville pela Supercopa de Futsal

O jogo entre Atlântico e Joinville, pela terceira rodada da Supercopa de Futsal, será às 20h desta quinta-feira (26). A partida será no Caldeirão do Galo.
A competição reúne seis equipes, divididas em dois grupos. O Grupo A tem o anfitrião Atlântico, a Chapecoense e o Joinville. Já o Grupo B conta com Atlético Piauiense, Magnus e Traipu-AL.
Os dois melhores colocados de cada chave avançam às semifinais, marcadas para sexta-feira (27). A grande final acontece no sábado (28), às 19h.
Onde assistir a Atlântico x Joinville
A partida será transmitida pelo canal da CBFS, no Youtube. Na TV, a transmissão fica por conta da Band Sports.