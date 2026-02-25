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No Caldeirão do Galo
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Na raça, Atlântico supera a Chapecoense e começa a Supercopa de Futsal com vitória

Time de Erechim chegou a sofrer a virada na primeira etapa, mas buscou o resultado no segundo tempo e aplicou 4 a 2 no time catarinense nesta terça-feira

Caroline Dolina

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