Na raça, Atlântico supera a Chapecoense e começa a Supercopa de Futsal com vitória

Batalha marcou duas vezes para o Galo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico começou a temporada com vitória ao superar a Chapecoense por 4 a 2 na noite desta terça-feira (24), em sua estreia oficial em 2026 e na Supercopa de Futsal. O resultado deixa o Galo na liderança do Grupo A, somando seus primeiros três pontos na competição.

O time de Erechim folga na segunda rodada, que será disputada nesta quarta-feira (25) e volta à quadra na quinta-feira (26), às 20h, quando enfrenta o Joinville, no Caldeirão do Galo.

A Supercopa, que está sendo disputada em Erechim até sábado (28), garante ao campeão uma vaga na Libertadores da América.

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O jogo

O Atlântico iniciou a partida pressionando e logo ao 1min16s, abriu o placar. Após boa troca de passes no ataque, Malcom arriscou a finalização, a bola explodiu na trave e, no rebote, Batalha apareceu livre para empurrar para o fundo da rede e colocar o Galo em vantagem: 1 a 0.

A Chapecoense tentou responder cedo, mas pecava nas conclusões. Aos 4min05s, Nogueira ficou cara a cara com o goleiro Ryan, que saiu bem do gol e fez grande defesa, evitando o empate da equipe catarinense.

Mesmo com a tentativa adversária, o Atlântico seguiu controlando as ações, especialmente na quadra ofensiva, trocando passes e pressionando a saída de bola. A equipe, no entanto, parava nas boas intervenções do goleiro Alê Falcone, que fez sua estreia justamente contra o ex-clube e teve atuação segura nos primeiros minutos.

A Chapecoense conseguiu equilibrar a partida na reta final do primeiro tempo e foi eficiente. Aos 16min16s, após roubada de bola pela ala esquerda, Dudi avançou pelo meio e encontrou Ximba, que finalizou com precisão para o fundo da rede, deixando tudo igual: 1 a 1.

O time catarinense aproveitou o bom momento e virou o marcador logo em seguida. Aos 16min32s, após a reposição de bola, Dudi roubou a bola, avançou e tocou para Douglinhas, que finalizou para fazer 2 a 1.

A Chapecoense ainda esteve perto de ampliar a vantagem antes do intervalo. Aos 18min29s, Nogueira arriscou um chute forte de longa distância, que explodiu no travessão, levando perigo ao gol defendido por Ryan.

O segundo tempo começou mais tranquilo, com as duas equipes ajustando as marcações e administrando melhor os espaços. Ainda assim, o Galo voltou mais agressivo e empatou aos 2min12s. Batalha aproveitou uma sobra na pequena área e finalizou no ângulo direito de Alê Falcone, deixando tudo igual: 2 a 2.

A Chapecoense, porém, seguiu tentando impor ritmo e pressionar a saída de bola do time gaúcho. Aos 7min29s, Kassula recebeu um lançamento preciso de Falcone na quadra ofensiva, avançou pelo meio e saiu cara a cara com o goleiro Ryan. A finalização, porém, explodiu na trave.

Aos 15min06s, o Galo teve uma grande chance para retomar a vantagem do placar. Serginho recebeu livre, infiltrou pelo meio e, cara a cara com Alê Falcone, finalizou firme, mas o goleiro da Chapecoense fez uma defesa decisiva, evitando o terceiro gol do time da casa.

O terceiro gol, no entanto, veio rapidamente. Aos 15min30s, a Chapecoense cometeu a sexta falta e o Atlântico teve um tiro livre à seu. PL assumiu a cobrança e bateu com precisão, colocando novamente o time de Erechim na frente: 3 a 2.

Na reta final, a Chapecoense apostou no goleiro-linha em busca do empate, mas quem aproveitou foi o Atlântico. Em uma leitura rápida, PL roubou a bola e finalizou com precisão para decretar o placar final em 4 a 2.

Outro jogo da rodada

No outro jogo da rodada, o Traipu-AL venceu o Atlético Piauiense por 5 a 2. Apesar do placar elástico, a equipe alagoana construiu a vitória nos minutos finais, quando marcou três gols e confirmou a reação. Com o resultado, o Traipu somou seus primeiros três pontos na competição e assumiu a liderança do Grupo B.

Classificação

Grupo A

Atlântico - 3 pontos Joinville - 0 Chapecoense - 0

Grupo B

Traipu - 3 pontos Magnus - 0 Atlético Piauiense - 0

Jogos da 2ª rodada – 25/02 (quarta-feira)