Gambá invade quadra, para jogo do Atlântico e arranca “comemoração de gol” da torcida; veja o vídeo

A estreia do Atlântico na Supercopa de Futsal, na noite desta terça-feira (24), terminou com vitória por 4 a 2 sobre a Chapecoense, mas a partida teve um protagonista inusitado. No segundo tempo do confronto, a inesperada invasão de um gambá na quadra do ginásio virou assunto entre torcedores.

O incidente aconteceu aos 16min10s da etapa final, quando o animal surgiu pela linha de fundo e caminhou tranquilamente pelo piso, obrigando a arbitragem a interromper a partida. Jogadores se afastaram, a torcida reagiu em coro e o clima, por alguns instantes, deixou de ser de tensão esportiva para virar entretenimento puro (assista no vídeo acima).

O momento mais curioso veio logo em seguida: em meio ao passeio improvisado, o gambá entrou dentro da goleira da Chapecoense. A arquibancada, no impulso, reagiu como se tivesse visto um gol, comemorando a cena inusitada e transformando o visitante inesperado em personagem da noite.

A aparição durou pouco mais de um minuto. Depois de circular pela quadra, o gambá encontrou um dos portões de acesso e, com auxílio da equipe de apoio, foi retirado em segurança do ginásio, sem causar tumulto. Assim que a situação foi controlada, a partida recomeçou normalmente.

Com a bola novamente em jogo, o Atlântico manteve sua postura ofensiva e confirmou a vitória por 4 a 2, garantindo três pontos e assumindo a liderança do Grupo A da Supercopa, competição que vale vaga na Libertadores de Futsal.