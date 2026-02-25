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Gambá invade quadra, para jogo do Atlântico e arranca “comemoração de gol” da torcida; veja o vídeo

Visita inusitada aconteceu no segundo tempo da partida contra a Chapecoense. Lance rendeu risadas e aplausos no ginásio em Erechim

Caroline Dolina

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