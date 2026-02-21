Felipão e Rafael Sóbis pedem apoio ao Atlântico na Supercopa de Futsal em Erechim

Caldeirão do Galo será palco de grandes jogos na próxima semana. Edson Castro / Divulgação

A poucos dias do início da Supercopa de Futsal, dois nomes de peso do esporte brasileiro reforçaram o chamado para que a comunidade de Erechim apoie o Atlântico na busca por uma vaga na Libertadores. O ex-comandante da Seleção Brasileira e atual diretor técnico do Grêmio, Luiz Felipe Scolari, e o ex-jogador Rafael Sóbis, ídolo do Inter e natural de Erechim, enviaram mensagens convocando a torcida para lotar o Caldeirão do Galo entre 24 e 28 de fevereiro.

Torcedor declarado do Atlântico, Felipão voltou a demonstrar carinho pelo clube e pela cidade ao pedir o apoio da população ao time que representa Erechim no torneio nacional.

"De 24 a 28 nós teremos a Supercopa de Futsal em Erechim. A Supercopa vai levar o campeão para a Libertadores de Ffutsal. Vocês sabem que eu sempre torci pelo Atlântico, então vamos torcer pelo nosso time, o meu representante, o nosso representante. Vamos lotar o Caldeirão. Um abraço a todos vocês, estarei sempre junto com o nosso time", disse Felipão em vídeo divulgado pelo Atlântico, nas redes sociais.

Quem também mandou seu recado foi Rafael Sóbis, que destacou a importância do evento para a cidade e para o futsal brasileiro. Em sua mensagem, o ex-atacante reforçou que a Supercopa é uma rara oportunidade de assistir a grandes equipes nacionais reunidas em Erechim.

"Neste mês, de 24 a 28, vai estar rolando em Erechim a Supercopa de Futsal. A Supercopa é o caminho mais rápido pra jogar a Libertadores. Então, atenção você que reclama que não tem evento esportivo em Erechim, tem sim! Bota na agenda: de 24 a 28 de fevereiro, as maiores equipes vão estar aí, no Caldeirão do Galo, disputando esse campeonato importante. Então você que torce pelo galo, coloca na agenda, você tem que participar. É muito importante pra região, é muito importante pro Atlântico e não dá pra perder. Espero vocês lotando o Caldeirão" disse o ex-jogador.

A Supercopa de Futsal reúne seis campeões da última temporada, divididos em dois grupos. No Grupo A estão Atlântico, Chapecoense e Joinville. O Grupo B conta com Atlético Piauiense, Magnus e Traipu-AL. Apenas o campeão garante vaga na Libertadores de Futsal, que será disputada no final de maio.

Ingressos

Os ingressos para a Supercopa de Futsal serão comercializados em duas modalidades. A primeira é o pacote promocional, válido para todos os jogos do torneio e disponível até este sábado (21). Nesse formato, o valor para o setor geral é de R$ 150, enquanto os sócios do CER Atlântico pagam R$ 130. O pacote garante acesso a todas as partidas da Supercopa, desde a fase de grupos até a final.

A segunda opção é a compra por dia de jogos. Na fase de grupos, cada rodada terá ingressos a R$ 50 para o público geral, R$ 30 no valor promocional e R$ 25 para meia‑entrada e sócios do CER Atlântico.

Para as semifinais, os valores serão de R$ 80 no geral, R$ 50 no promocional e R$ 40 para meia‑entrada e sócios. Já para a grande final, os preços passam para R$ 160 no geral, R$ 100 no promocional e R$ 80 para meia‑entrada e associados.

A venda antecipada dos ingressos será realizada exclusivamente pelo site do Atlântico.

Tabela completa da Supercopa de Futsal 2026

1ª rodada – 24/02 (terça-feira)

18h – Traipu x Atlético Piauiense

20h – Atlântico x Chapecoense

Folgam: Joinville e Magnus

2ª rodada – 25/02 (quarta-feira)

18h – Magnus x Traipu

20h – Joinville x Chapecoense

Folgam: Atlântico e Atlético Piauiense

3ª rodada – 26/02 (quinta-feira)

18h – Atlético Piauiense x Magnus

20h – Atlântico x Joinville

Folgam: Chapecoense e Traipu

Semifinais – 27/02 (sexta-feira)

18h – Semifinal 1

20h – Semifinal 2

Final – 28/02 (sábado)

19h – Final da Supercopa