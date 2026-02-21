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Felipão e Rafael Sóbis pedem apoio ao Atlântico na Supercopa de Futsal em Erechim

Competição começa na terça-feira e se estende até sábado, no Caldeirão do Galo

Caroline Dolina

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