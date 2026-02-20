Futsal

No Caldeirão do Galo
Notícia

Erechim entra na contagem regressiva para sediar a Supercopa de Futsal

Competição que reúne seis campeões da última temporada começa na próxima terça-feira (24)

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS