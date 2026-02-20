Erechim entra na contagem regressiva para sediar a Supercopa de Futsal

Atlântico é o time sede da competição. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Erechim vive os últimos dias de preparação para receber um dos torneios mais importantes do futsal nacional. A Supercopa, que reunirá seis times campeões da última temporada, será disputada de terça-feira (24) a sábado (28), no Caldeirão do Galo. Além do título, o campeão garante vaga na Libertadores, marcada para o fim de maio.

A competição reúne seis equipes, divididas em dois grupos. O Grupo A tem o anfitrião Atlântico, a Chapecoense e o Joinville. Já o Grupo B conta com Atlético Piauiense, Magnus e Traipu-AL. Os dois melhores da chave avançam para as semifinais.

Como chega o Atlântico

O Atlântico, clube sede da competição, chega otimista para o primeiro grande desafio da temporada. Mesmo com a reformulação no elenco, o time venceu os três jogos‑treinos realizados na pré‑temporada: contra Joaçaba, Marreco/ABF e Tapejara. Os resultados reforçaram a confiança do Galo, que segue trabalhando até domingo (22).

O técnico Paulinho Sananduva destacou o equilíbrio do torneio e a importância de jogar ao lado da torcida.

— A Supercopa está se tornando cada vez mais difícil e equilibrada. Vamos jogar diante da nossa torcida e buscar o título para conquistar o direito de jogar uma competição internacional. É mais um desafio que passa pela trajetória vitoriosa do Atlântico e vamos buscar de todas as formas vencer perante ao nosso torcedor. Seria um prêmio para o Atlântico que o torcedor se sente muito honrado em apoiar — frisou Sananduva.

Um dos poucos remanescentes do elenco, o ala Serginho também comentou sobre as expectativas para o torneio e o ambiente positivo criado durante a pré‑temporada:

— A Supercopa será na nossa casa, no Caldeirão do Galo, sabemos que isso vai nos fortalecer muito. Com o apoio da nossa torcida no campeonato e esperamos conquistar o título e buscar a vaga na libertadores, que é almejada por todos. Tivemos uma reformulação na equipe, mas fizemos um bom início de temporada e a equipe é bem qualificada para buscar o título.

A estreia do Galo na fase classificatória será na terça-feira (24), às 20h, diante da Chapecoense. O segundo jogo acontece na quinta-feira (26), também às 20h, contra o Joinville.

Ingressos

Os ingressos para a Supercopa de Futsal serão comercializados em duas modalidades. A primeira é o pacote promocional, válido para todos os jogos do torneio e disponível até o dia 21 de fevereiro. Nesse formato, o valor para o setor geral é de R$ 150, enquanto os sócios do CER Atlântico pagam R$ 130. O pacote garante acesso a todas as partidas da Supercopa, desde a fase de grupos até a final.

A segunda opção é a compra por dia de jogos. Na fase de grupos, cada rodada terá ingressos a R$ 50 para o público geral, R$ 30 no valor promocional e R$ 25 para meia‑entrada e sócios do CER Atlântico.

Para as semifinais, os valores serão de R$ 80 no geral, R$ 50 no promocional e R$ 40 para meia‑entrada e sócios. Já para a grande final, os preços passam para R$ 160 no geral, R$ 100 no promocional e R$ 80 para meia‑entrada e associados.

A venda antecipada dos ingressos será realizada exclusivamente pelo site do Atlântico.

Tabela completa da Supercopa de Futsal 2026

1ª rodada – 24/02 (terça-feira)

18h – Traipu x Atlético Piauiense

20h – Atlântico x Chapecoense

Folgam: Joinville e Magnus

2ª rodada – 25/02 (quarta-feira)

18h – Magnus x Traipu

20h – Joinville x Chapecoense

Folgam: Atlântico e Atlético Piauiense

3ª rodada – 26/02 (quinta-feira)

18h – Atlético Piauiense x Magnus

20h – Atlântico x Joinville

Folgam: Chapecoense e Traipu

Semifinais – 27/02 (sexta-feira)

18h – Semifinal 1

20h – Semifinal 2

Final – 28/02 (sábado)