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Atlântico vence Traipu na prorrogação e vai à final da Supercopa de Futsal

Após empate em 4 a 4 no tempo regulamentar, Galo superou a equipe alagoana por 1 a 0, nesta sexta-feira (27)

Caroline Dolina

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