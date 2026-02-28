Atlântico vence Traipu na prorrogação e vai à final da Supercopa de Futsal

Roni marcou um dos gols do Galo na partida. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Em um jogo emocionante até os segundos finais, em Erechim, o Atlântico garantiu a classificação para a final da Supercopa de Futsal na noite desta sexta-feira (27). Após empate em 4 a 4 no tempo regulamentar, o Galo venceu o Traipu por 1 a 0 na prorrogação e avançou à decisão da competição.

Na decisão, o time gaúcho vai enfrentar o Magnus, que eliminou o Joinville na outra semifinal. Além do título, a Supercopa garante o vencedor na Libertadores da América, que será disputada em Carlos Barbosa, em maio.

A finalíssima da Supercopa será neste sábado (28), às 19h, no Caldeirão do Galo.

Início intenso

A partida começou com uma hora e trinta minutos de atraso em virtude da outra semifinal ter sido definida nos pênaltis, mas, quando a bola rolou, o ritmo foi intenso desde os primeiros instantes. O Atlântico iniciou pressionando, ocupando mais espaços na quadra ofensiva e impondo dificuldade ao Traipu. Aos 3min14s, o Galo transformou a superioridade em vantagem no placar. João Vitor recebeu na ala esquerda, puxou para o meio e arriscou o chute cruzado para abrir o marcador: 1 a 0.

A resposta do Traipu foi rápida. Aos 4min18s, após boa troca de passes, Gustavinho apareceu pela ala direita e soltou uma pancada de longa distância, sem chances para o goleiro, deixando tudo igual: 1 a 1.

O jogo seguiu aberto e bastante disputado, com as duas equipes buscando o ataque. Aos 7min36s, o Atlântico voltou a ficar à frente do marcador. PL recebeu pela ala esquerda e levantou na área, onde Roni desviou de leve, mandando a bola para o fundo da rede: 2 a 1.

Mesmo em desvantagem, o Traipu manteve a postura ofensiva e foi recompensado aos 16min22s. Em jogada dentro da área, a bola tocou na mão de Malcom e a arbitragem assinalou pênalti. Eric assumiu a cobrança e converteu com precisão, decretando o empate mais uma vez: 2 a 2.

Emoção até o fim

O início do segundo tempo foi intenso. Logo a 1min27s, PL arriscou um chute cruzado do fundo de quadra, enganou o goleiro Thiago, mas a bola explodiu na trave.

O Traipu, no entanto, respondeu rapidamente. Aos 1min54s, após cobrança de escanteio, João Vitor desviou contra a própria meta e colocou o time alagoano em vantagem: 3 a 2.

Mesmo em desvantagem, o Atlântico manteve postura ofensiva e quase empatou aos 8min10s. O goleiro Ryan avançou para surpreender, finalizou com perigo e obrigou Thiago a fazer grande defesa, evitando o terceiro gol do Galo.

A pressão deu resultado aos 13 minutos. Batalha recebeu pela ala direita, arriscou o chute cruzado e contou com desvio em Eric, do Traipu, para deixar tudo igual no placar: 3 a 3.

Aos 16 minutos, porém, a bola tocou na mão de Batalha dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti para o Traipu. Eric cobrou com precisão, converteu e recolocou o time alagoano à frente: 4 a 3.

Após o gol, o Atlântico passou a atuar com goleiro-linha e a resposta foi imediata. Aos 16min31s, PL recebeu pelo meio e soltou uma pancada certeira, de longa distância, para empatar novamente a partida: 4 a 4.

Nos instantes finais, o Atlântico se lançou ao ataque e, no último segundo, a bola tocou na mão de Pereira, do Traipu. A jogada, no entanto, seguiu, e o Atlântico chegou a balançar a rede com Serginho. O lance foi revisado pelo Vídeo Suporte, e a arbitragem entendeu que não houve pênalti, além de considerar que a bola não chegaria a nenhum jogador do time gaúcho sem a interferência do atleta alagoano. Com isso, o gol foi anulado e a partida seguiu para a prorrogação.

Prorrogação

O primeiro tempo da prorrogação começou intenso, com ambas as equipes buscando o gol. Quando restavam 19 segundos, o Traipu cometeu a sexta falta e o Atlântico teve um tiro livre a seu favor. PL fez a cobrança, mas o goleiro Thiago defendeu, evitando que o Galo ficasse à frente do marcador.