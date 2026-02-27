Atlântico perde para o Joinville, fica em segundo no grupo e encara o Traipu na semifinal da Supercopa de Futsal

Já classificado para a próxima fase da Supercopa de Futsal, o Atlântico entrou em quadra com o objetivo de confirmar a liderança da chave, mas acabou sendo superado pelo Joinville por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (26), no Caldeirão do Galo.
Com o resultado, a equipe de Erechim terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo A, ficando atrás do time catarinense, que garantiu a ponta da chave. Com isso, o Atlântico enfrenta o Traipu nesta sexta-feira (27), às 20h, valendo vaga na decisão. A outra semifinal será disputada mais cedo, às 18h, entre Joinville e Magnus.
O jogo
O Joinville começou a partida pressionando o Atlântico, ocupando melhor os espaços na quadra ofensiva e dominando as ações no primeiro tempo. A equipe catarinense impôs ritmo alto, enquanto o Galo teve dificuldades para construir jogadas e praticamente não criou chances claras para exigir defesas do goleiro Matheus. Aos 4min40s, Pedro Rei recebeu na ala direita e arriscou um chute cruzado, mas o goleiro Ryan estava atento e fez grande defesa, evitando o gol do JEC.
A pressão seguiu intensa e, aos 7min32s, Guilherme recebeu no fundo da quadra e encontrou Pedrinho livre. Cara a cara com Ryan, o camisa 10 finalizou por cima do gol e desperdiçou mais uma boa oportunidade para os catarinenses.
Aos 10min26s, o árbitro marcou pênalti para o Atlântico após um suposto toque na mão de Pinheiro. O Joinville solicitou o Vídeo Suporte e, após a revisão, a arbitragem não identificou irregularidade, cancelando a marcação.
O domínio do JEC foi coroado aos 11min41s. Após troca rápida de passes, Pinheiro recebeu na entrada da área e soltou uma pancada precisa para vencer o goleiro Ryan e abrir o placar: 1 a 0 Joinville.
Galo volta bem, mas só consegue diminuir
Depois do intervalo, o Atlântico voltou com uma postura ainda mais ofensiva e passou a pressionar em busca do empate. Logo com 1min10s, Serginho arriscou um chute de longa distância, que passou raspando a trave e saiu pela linha de fundo. Aos três minutos, o camisa 14 apareceu novamente em boa jogada pelo meio e, ao optar pela finalização em vez do passe, acabou mandando para fora mais uma vez.
Na sequência, PH soltou uma pancada de fora da área em direção ao gol, exigindo grande intervenção do goleiro Matheus, que fez excelente defesa e evitou o gol do Galo.
Apesar da pressão do time gaúcho, quem quase marcou foi o Joinville. Aos 4min33s, Xuxa recebeu passe açucarado na cara do gol, completamente livre, mas desperdiçou a oportunidade de ampliar. No entanto, o erro não custou caro. Na jogada seguinte, os catarinenses foram eficientes e chegaram ao segundo gol: o goleiro Matheus avançou pela ala esquerda e arriscou um chute cruzado, surpreendendo Ryan e ampliando o marcador para 2 a 0.
Aos 16min48s o JEC ampliou o marcador. O goleiro Matheus lançou a bola para Xuxa, na área, cabecear para o fundo da rede: 3 a 0.
O Atlântico colocou goleiro-linha em quadra na tentativa de buscar o resultado e descontou aos 17min23s. João Vitor arriscou um chute certeiro, de longe, para fazer 3 a 1. Depois disso, no entanto, o Galo não conseguiu ser efetivo e saiu derrotado de quadra.
