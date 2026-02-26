Atlântico garante vaga antecipada às semifinais da Supercopa de Futsal sem entrar em quadra

O Atlântico está garantido nas semifinais da Supercopa de Futsal. A classificação antecipada veio nesta quarta-feira (25), mesmo com o time de Erechim de folga na rodada – venceu na estreia por 4 a 2. Isso porque o Joinville goleou a Chapecoense por 6 a 1 no Caldeirão do Galo e tirou qualquer possibilidade matemática de classificação do time de SC.
Com o resultado, Atlântico e Joinville chegam à rodada final do Grupo A já classificados e agora disputam a liderança da chave. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 20h, novamente no Caldeirão do Galo.
Quem terminar em primeiro lugar terá a vantagem de enfrentar o segundo colocado do Grupo B nas semifinais.
Grupo B segue em aberto
Se no Grupo A a situação está definida, no Grupo B o equilíbrio domina. Isso porque o Magnus venceu o Traipu por 6 a 4, chegando aos mesmos três pontos da equipe alagoana, que havia batido o Atlético Piauiense na estreia.
Com cada time somando três pontos na chave, a rodada decisiva desta quinta-feira (26), às 18h, entre Atlético Piauiense e Magnus, definirá a ordem final do grupo.
Classificação
Grupo A
1º JEC/Krona – 3 pontos, SG +5
2º Atlântico – 3 pontos, SG +2
3º Chapecoense – 0 pontos, SG –7
Grupo B
1º Magnus – 3 pontos, SG +2
2º Traipu – 3 pontos, SG +1
3º Atlético Piauiense – 0 pontos, SG –3
Próximos jogos – quinta-feira (26)
- 18h – Atlético Piauiense x Magnus (define o Grupo B)
- 20h – Atlântico x Joinville (define o líder do Grupo A)