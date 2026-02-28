Após caso de racismo, Atlântico se manifesta e reforça compromisso contra a discriminação

Kleyton, goleiro do Joinville, relatou ter sido chamado de “Vera Verão” por um torcedor. Reprodução YouTube da CBFS

O Atlântico divulgou, neste sábado (28), uma nota oficial em que manifesta “o mais absoluto repúdio” ao caso de injúria racial registrado na noite de sexta‑feira (27), durante a semifinal da Supercopa de Futsal, no ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim. O episódio ocorreu após o fim da prorrogação do confronto entre Joinville e Magnus, pouco antes do início das cobranças de pênaltis.

O goleiro Kleyton, do Joinville, relatou ter sido chamado de “Vera Verão” por um torcedor posicionado nas escadas atrás de um dos gols. A expressão, considerada de cunho racial, levou a arbitragem a acionar o protocolo antirracismo, resultando na paralisação da partida por cerca de 10 minutos.

A Polícia Militar identificou o torcedor e o retirou das arquibancadas. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde acabou preso em flagrante por injúria discriminatória. A delegação do Joinville, acompanhada por representantes do Atlântico, prestou apoio ao goleiro no registro da ocorrência.

Diante do episódio, o Atlântico, clube anfitrião da competição e responsável pelo ginásio, tornou pública sua posição oficial.

Nota oficial do CER Atlântico

"O CER Atlântico vem a público manifestar seu mais absoluto repúdio ao ato de injuria discriminatória praticado por um torcedor durante partida realizada na noite de 27 de fevereiro de 2026, válida pela semifinal da Supercopa de Futsal, no Ginásio Caldeirão do Galo.

Trata-se de uma conduta inadmissível, que fere não apenas o goleiro Kleyton, do Joinville, e a equipe atingida, mas também os valores do esporte, do respeito, da igualdade e da dignidade humana — princípios que norteiam a história centenária do CER Atlântico e de sua torcida.

Informa que todas as providências cabíveis foram tomadas de forma imediata, com a devida identificação do responsável e o encaminhamento do caso às autoridades competentes, para que sejam adotadas as medidas legais necessárias. O Clube prestou total atendimento ao atleta, o acompanhando, assim como a delegação do Joinville, à Delegacia de Polícia Civil para o registro do fato.

O CER Atlântico reafirma que não compactua, não tolera e jamais será conivente com qualquer forma de discriminação, dentro ou fora de suas dependências. O Clube tem adotado há anos protocolos antirracismo e qualquer forma de preconceito, com ampla publicidade no interior do Ginásio e plataformas digitais, com objetivo de evitar tais fatos.

O CER Atlântico clube é a casa de todos. Um espaço de união, paixão pelo futsal e respeito às diferenças.

O Clube seguirá trabalhando, dentro e fora de quadra, para que o esporte continue sendo um instrumento de inclusão, exemplo e transformação social".