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Após caso de racismo, Atlântico se manifesta e reforça compromisso contra a discriminação

Clube anfitrião da Supercopa de Futsal condenou a injúria racial sofrida por Kleyton e afirma ter tomado todas as medidas imediatas após o episódio

Caroline Dolina

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