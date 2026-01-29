Futsal

Três competições
Notícia

Passo Fundo Futsal define calendário da temporada e abandona disputa do Gauchão

Equipe vai priorizar Copa dos Campeões, Série Ouro e Brasileiro, ficando fora da Liga Gaúcha nesta temporada

Caroline Dolina

