Passo Fundo Futsal define calendário da temporada e abandona disputa do Gauchão

Em 2025, PFF chegou às semifinais do Brasileirão de Futsal. Vinicius Gayeski / Divulgação Passo Fundo Futsal

O Passo Fundo Futsal definiu oficialmente as competições que irá disputar na temporada após reunião entre diretoria e conselheiros. A equipe confirmou participação em três torneios: a Copa dos Campeões, a Série Ouro e o Campeonato Brasileiro de Futsal.

Antes da reunião, o presidente Márcio Patussi havia comentado que o clube ainda avaliava a possibilidade de disputar o Gauchão. No entanto, ficou definido que o PFF vai jogar apenas o Estadual organizado pela Federação Gaúcha de Futsal (FGF), deixando de lado a Liga Gaúcha, competição na qual a equipe foi vice-campeã na temporada passada ao perder a final para o Atlântico.