William Bolt sonha em erguer a última taça pelo Atlântico: “Vou fazer de tudo para que isso se concretize”

Bolt fará seu jogo de número 160 pelo Atlântico neste sábado (13). Edson Castro / Atlântico, divulgação

O capitão William Bolt viverá neste sábado (13), às 19h30min, um momento especial e carregado de emoção: fará sua última partida com a camisa do Atlântico, podendo encerrar sua trajetória no clube levantando mais um troféu. O duelo será contra o Passo Fundo, pela grande final do Gauchão de Futsal, na Arena Clube Comercial.

Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, o Galo precisa vencer no tempo regulamentar para garantir a taça. Em caso de novo empate, haverá prorrogação. Persistindo a igualdade, a vantagem será do PFF, que fez a melhor campanha até a decisão.

Trajetória vitoriosa

Bolt chegou ao Atlântico em 2023 e, desde então, construiu uma história vitoriosa. Foram 159 jogos e 79 gols, além de títulos importantes: Liga Nacional (2023), Copa RS (2023 e 2024), Copa dos Campeões (2024) e Copa do Brasil (2024 e 2025). Na próxima temporada, o capitão defenderá a ACBF.

Com a experiência de quem já decidiu grandes jogos, Bolt sabe onde o time precisa evoluir para buscar o título.

— Eu acredito que a nossa equipe precisa ajustar e melhorar as finalizações, porque no primeiro jogo criamos bastante, mas não fomos eficazes. Também ter atenção nas bolas longas que o Passo Fundo explora bastante — avaliou Bolt.

Sobre a despedida, o capitão não escondeu a emoção:

— Está sendo difícil os últimos momentos com a camisa do Atlântico, onde sou muito feliz, mas estou tentando aproveitar e desfrutar da melhor maneira possível. O maior aprendizado desse período é que estou saindo daqui melhor do que eu cheguei, como pessoa, como atleta, e a experiência que adquiri aqui no Atlântico com certeza vai me ajudar nos meus novos desafios.

O ala-direito também comentou sobre a expectativa de encerrar sua passagem com mais uma taça.

— Quero muito sair campeão aqui do Atlântico, onde fui muito vitorioso. Nada mais justo do que sair campeão. A expectativa está muito grande. Vou fazer de tudo para que isso se concretize dentro de quadra — concluiu.

Onde assistir a Passo Fundo Futsal x Atlântico

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora