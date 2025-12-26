Veja as previsões astrológicas para Atlântico e Passo Fundo Futsal em 2026

Clubes disputarão diversas competições na próxima temporada. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Dois gigantes do futsal gaúcho entram em 2026 com expectativas altas e calendários cheios. O Atlântico disputará Liga Nacional, Supercopa, Copa do Brasil, Gauchão e Série Ouro. Já o Passo Fundo Futsal definirá se jogará a Liga Nacional Silver ou o Brasileirão, além dos dois campeonatos estaduais.

Para entender o que os astros e os números reservam para as equipes, GZH Passo Fundo conversou com Régis Canabarro — astrólogo, numerólogo, quiromante e tarólogo —, que analisou o mapa astral e a numerologia dos clubes para a próxima temporada.

Atlântico: parcerias e base em destaque

Em 2026, o Atlântico será regido pelo número 2, um ciclo que começa com calma e ritmo lento, dando a impressão de que as coisas se arrastam. Esse período favorece parcerias e alianças estratégicas, além de ações para aumentar o quadro de sócios. Novas parcerias podem injetar recursos importantes no clube.

A partir de março, o cenário muda e as energias passam a favorecer conquistas. Outro ponto positivo é o destaque para as categorias de base, que podem revelar talentos e garantir um futuro promissor para o clube.

Passo Fundo Futsal: ano agitado e cheio de oportunidades

O Passo Fundo Futsal entra em 2026 sob a influência do número 3, que indica expansão, brilho e potencial para grandes conquistas. Será um ano agitado, com turbulências nos bastidores, mas também com excelentes oportunidades para se firmar entre os principais nomes do futsal nacional.