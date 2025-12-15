Vandré da Costa permanece no comando do Passo Fundo Futsal em 2026

Vandré comandou o PFF em 47 jogos nesta temporada. Alahna Oliveira / Fotografia Esportiva, Divulgação

O Passo Fundo Futsal encaminhou a renovação com o técnico Vandré da Costa, garantindo a continuidade do projeto que colocou o clube entre os protagonistas do futsal brasileiro. Em 2025, Vandré conduziu a equipe a uma campanha memorável, marcada por números expressivos.

Sob seu comando, o time chegou à final da Super Taça Farroupilha, à semifinal do Campeonato Brasileiro de Futsal e à final do Gauchão, consolidando-se como uma das forças da modalidade.

Os números da temporada são expressivos: 47 jogos, com 32 vitórias, oito derrotas e sete empates, alcançando um aproveitamento de 73%. A diretoria destacou que a continuidade é estratégica para manter o nível competitivo e buscar títulos inéditos no próximo ano.

— Foi um ano de muito trabalho. Agora, o objetivo é transformar essas boas campanhas em títulos e seguir fazendo história com o Passo Fundo Futsal — frisou Vandré da Costa.