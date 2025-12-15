Vandré da Costa permanece no comando do Passo Fundo Futsal em 2026

O Passo Fundo Futsal encaminhou a renovação com o técnico Vandré da Costa, garantindo a continuidade do projeto que colocou o clube entre os protagonistas do futsal brasileiro. Em 2025, Vandré conduziu a equipe a uma campanha memorável, marcada por números expressivos.
Sob seu comando, o time chegou à final da Super Taça Farroupilha, à semifinal do Campeonato Brasileiro de Futsal e à final do Gauchão, consolidando-se como uma das forças da modalidade.
Os números da temporada são expressivos: 47 jogos, com 32 vitórias, oito derrotas e sete empates, alcançando um aproveitamento de 73%. A diretoria destacou que a continuidade é estratégica para manter o nível competitivo e buscar títulos inéditos no próximo ano.
— Foi um ano de muito trabalho. Agora, o objetivo é transformar essas boas campanhas em títulos e seguir fazendo história com o Passo Fundo Futsal — frisou Vandré da Costa.
Para 2026, o Passo Fundo Futsal já tem presença confirmada no Gauchão de Futsal e na Série Ouro, além de disputar uma competição nacional. A direção ainda avalia se o clube participará do Brasileirão de Futsal ou da Liga Nacional Silver, decisão que será anunciada nas próximas semanas.