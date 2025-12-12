Futsal

Final do Gauchão de Futsal
Notícia

“Vai ser um capítulo especial na minha vida”, afirma multicampeão no futsal mundial que sonha em fazer história com o Passo Fundo

Elisandro Imperador, campeão da Champions League e da Libertadores, lidera o PFF em busca do título estadual neste sábado, contra o Atlântico

Caroline Dolina

