“Vai ser um capítulo especial na minha vida”, afirma multicampeão no futsal mundial que sonha em fazer história com o Passo Fundo

Capitão poderá erguer a taça inédita neste sábado, na Arena Clube Comercial. Victor Ferreira / Divulgação

O Passo Fundo Futsal está a um jogo de conquistar o troféu mais aguardado dos seus 11 anos de história: o Gauchão de Futsal 2025. A decisão será disputada neste sábado (13), às 19h30min, na Arena Clube Comercial, que estará lotada com 3 mil torcedores. Os ingressos foram esgotados, e a expectativa é de uma atmosfera eletrizante para empurrar o time rumo ao título inédito.

Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida contra o Atlântico, o PFF precisa vencer no tempo regulamentar para garantir a taça. Em caso de novo empate, a disputa vai para a prorrogação, onde o time joga pela igualdade por ter feito a melhor campanha da competição.

O capitão e pivô Elisandro Imperador, multicampeão no futsal mundial, sabe que a concentração será determinante. Para ele, a equipe precisa “ajustar e minimizar os erros” diante de um adversário que considera “uma das maiores equipes do estado e do Brasil”.

— O foco total nos 40 minutos é a receita para sair campeão, sem dar brechas para a equipe do Atlântico — disse imperador.

Além da preparação técnica, Elisandro destaca a força da torcida como fator decisivo.

— É uma final, isso por si só já aumenta a concentração. Jogar em casa, com a nossa torcida, dá um up para todos os atletas. Trabalhamos muito para chegar até aqui e conquistar esse título tão sonhado e histórico para o Passo Fundo — afirmou o pivô.

Capítulo especial

Com uma carreira marcada por títulos como Uefa Champions League e Libertadores, Imperador não esconde a emoção diante da possibilidade de erguer a taça pelo PFF.