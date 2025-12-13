Título inédito ou tricampeonato? Passo Fundo e Atlântico decidem a final do Gauchão de Futsal

Equipes empataram o jogo de ida por 1 a 1, em Erechim. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Depois de seis meses de disputas intensas, o futsal gaúcho chega ao seu momento decisivo. Passo Fundo Futsal e Atlântico entram em quadra neste sábado (13) para definir quem ficará com a taça do Gauchão de Futsal 2025. A partida será às 19h30min, na Arena Clube Comercial.

De um lado, um Passo Fundo embalado pela melhor campanha da competição e em busca de um título inédito. Do outro, um Atlântico experiente, acostumado a decisões e mirando o tricampeonato.

Passo Fundo Futsal: em busca do título inédito

O Passo Fundo Futsal vive uma temporada histórica. Entre Supertaça Farroupilha, Campeonato Brasileiro e Gauchão o clube já disputou 46 jogos, e a final será o 47º e último compromisso do ano. O saldo é positivo: 32 vitórias, 7 empates e apenas 7 derrotas.

Na Arena Clube Comercial, palco da final deste sábado, a equipe construiu uma fortaleza, sofrendo apenas uma derrota, justamente para o Traipu, na semifinal do Brasileirão.

No Gauchão, os números impressionam: 25 jogos, 20 vitórias, três empates e duas derrotas. Agora, o time busca coroar a temporada com um título inédito, que seria um marco para a cidade e para o projeto esportivo.

Atlântico: experiência em busca do tri

Do outro lado, o Atlântico chega à decisão com a bagagem de quem está acostumado a grandes jogos. A equipe fará seu 87º jogo oficial na temporada, considerando Supercopa, Copa do Brasil, Liga Nacional, Série Ouro e Gauchão. É um calendário intenso que reflete a ambição do clube em todas as frentes.

Os números gerais são expressivos: 60 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. No Gauchão, o time de Erechim soma 25 jogos, 16 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. A equipe busca o terceiro título para sua galeria, reforçando a hegemonia no futsal gaúcho.

Expectativa e onde assistir a final

O confronto coloca frente a frente um Passo Fundo embalado pela melhor campanha da competição e um Atlântico experiente, acostumado a decisões. As equipes empataram em 1 a 1 na partida de ida, deixando tudo aberto para o jogo decisivo.

Quem vencer no tempo regulamentar garante o título estadual. Caso a partida termine empatada novamente, haverá prorrogação. Persistindo o empate no tempo extra, a vantagem será do Passo Fundo Futsal, que fez a melhor campanha até a final.

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.