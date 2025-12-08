"Temos total capacidade de ganhar", diz ala do Atlântico sobre a final do Gauchão de Futsal

Primeiro jogo da decisão foi no Caldeirão do Galo, em Erechim. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico segue vivo na luta pelo tricampeonato do Gauchão de Futsal. Na primeira partida da decisão, disputada em Erechim, a equipe empatou em 1 a 1 com o Passo Fundo Futsal. Agora, tudo será definido no jogo de volta, marcado para sábado (13), às 19h30min, na Arena Clube Comercial.

Após o confronto, o ala João Vitor, do Galo, analisou a atuação do clube e projetou a grande decisão.

— Acho que marcamos bem, mas tivemos um vacilo que resultou no gol deles. Não podemos pecar, e pecamos. Acredito que o goleiro deles acabou tendo uma atuação que nos impediu um placar melhor. Criamos bastante, eles tiveram uma ou duas chances e conseguiram o empate — disse o jogador, que completou:

— Sabemos da qualidade da nossa equipe e vamos trabalhar forte essa semana para buscar esse título. Acredito que temos total capacidade de ir lá e ganhar dentro da casa deles.