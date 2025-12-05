Técnico do Passo Fundo Futsal admite favoritismo do Atlântico, mas promete: "Vamos em busca do título inédito"

Elenco segue a preparação para o primeiro confronto da final. Alex Borgmann / Divulgação

O Passo Fundo Futsal inicia neste sábado (6), às 19h, no Caldeirão do Galo, a disputa pelo título do Gauchão de Futsal contra o Atlântico. A equipe chega à decisão com a melhor campanha da competição, a melhor defesa e o sonho de conquistar o primeiro troféu estadual da sua história.

Na primeira fase, o PFF garantiu a liderança com 44 pontos em 18 jogos: foram 14 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. Além disso, marcou 75 gols e sofreu apenas 26, consolidando a defesa menos vazada do campeonato. Nos mata-matas, eliminou Cerro Largo, Agudo e Santa Rosa, vencendo os seis jogos disputados.

Sonho do título inédito

Vice-campeão em 2020, quando perdeu para a ACBF, o Passo Fundo Futsal busca agora mudar a história e erguer a taça pela primeira vez. A equipe comandada por Vandré da Costa chega embalada e confiante para enfrentar um adversário tradicional.

O treinador reconhece o peso do confronto, mas reforça a confiança no trabalho do PFF.

— Fizemos a melhor campanha, chegamos nessa grande final com esse grande adversário, um grande confronto com os números bem favoráveis para acreditarmos que podemos conquistar esse título, mesmo sabendo da dificuldade e da qualidade do adversário. Ninguém nos deu nada de graça. Nós buscamos essa campanha, nós buscamos estar nessa final e temos que nos impor e jogar — comentou Vandré.

Sobre o favoritismo, o comandante foi direto:

— Sabemos do investimento que é do outro lado, sabemos que para muitos o favoritismo é do Atlântico e realmente pode ser considerado. Porém, a gente sabe do que pode fazer e vai em busca desse título inédito.

Ele também destacou os pontos fortes do time e a estratégia para neutralizar o adversário, que chega à decisão com o melhor ataque da competição, com 91 gols marcados.

— Temos uma defesa sólida, mas também temos uma capacidade de ataque com qualidade e variação. Precisamos colocar isso em prática. É final, é jogo decisivo, onde os detalhes farão diferença. Conhecemos bem a equipe adversária, a imposição que eles têm, as bolas paradas, a intensidade alta. Precisamos neutralizar essas características e usar nossas qualidades para minimizar os erros e ter a possibilidade de vencer, que é o que vamos buscar — concluiu.

A partida de volta será no próximo sábado (13), às 19h30min, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo.