Supervisor do Atlântico explica saída de 10 jogadores e detalha perfil dos reforços

Última partida do Galo na temporada foi sábado (13), com a conquista do Gauchão de Futsal. Edson Castro / Atlântico / Divulgação

Após uma temporada intensa e marcada por três títulos, o Atlântico terá uma reformulação significativa no elenco para o próximo ano. O clube oficializou nesta terça-feira (16) a saída de 10 jogadores.

O goleiro Ale Falcone, os fixos Thales e Vagner, os alas Thales, Suelton, William Bolt, Canabarro e Vini Zarpellon, além dos pivôs Vilela e Elenilson, não seguirão no elenco do técnico Paulinho Sananduva em 2026.

A decisão, segundo o supervisor de futsal Elton Dalla Vecchia, faz parte de um movimento estratégico e natural no esporte. Ele explicou que mudanças como essa são comuns e saudáveis para manter o grupo competitivo.

— As mudanças acontecem por interesse do clube ou do próprio atleta. É um processo natural, que garante renovação e mantém a equipe alinhada com nossa filosofia. Seguimos critérios definidos dentro da metodologia do clube, sempre respeitando os interesses dos atletas. Avaliamos aspectos técnicos, táticos e também a sintonia com nosso projeto — frisou Dalla Vecchia.

Perfil do novo elenco

A partir desta semana, o Atlântico deverá anunciar os novos reforços para a próxima temporada. As contratações, segundo o supervisor, seguiram o padrão dos últimos anos, com foco em atletas que se encaixem na filosofia do clube.

— Buscamos atletas e não apenas jogadores, que apresentem características compatíveis com nosso trabalho e tenham potencial de crescimento. Isso é fundamental para manter a identidade do clube — afirmou Elton, que completou:

— São atletas com qualidade técnica, sabedoria tática e que desejam evoluir profissionalmente dentro da modalidade. Queremos pessoas comprometidas e que enxerguem no Atlântico uma oportunidade de desenvolvimento.

Expectativa para a próxima temporada

Mesmo com tantas mudanças, o otimismo é evidente.

— As melhores possíveis. Assim como nas temporadas passadas, teremos um grupo forte em todos os aspectos, com condições de disputar todos os títulos das competições — concluiu.