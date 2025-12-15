Seis jogadores não devem permanecer no Passo Fundo Futsal em 2026

Edi e Gui Canhoto não devem seguir no PFF na próxima temporada. Alahna Oliveira / Fotografia Esportiva, Divulgação

O Passo Fundo Futsal deve passar por mudanças significativas no elenco para a próxima temporada. Informações apuradas indicam que pelo menos seis jogadores não devem permanecer no grupo em 2026.

Entre os nomes que não devem permanecer no Passo Fundo Futsal estão o goleiro Kelwin, o fixo São Pedro e os alas Leozinho, Edi, Viana e Gui Canhoto.

Além desses nomes, outros jogadores também podem deixar o clube, como é o caso do pivô Elisandro Imperador. Em entrevista concedida no sábado (13), após a final do Gauchão de Futsal, o atleta afirmou que deve definir seu futuro nos próximos dias.

Apesar da reformulação no elenco, o técnico Vandré da Costa permanece no comando do Passo Fundo Futsal para a próxima temporada. A diretoria deve anunciar novos reforços em breve.