Premiação destaca os melhores do Gauchão de Futsal; William Bolt é eleito o craque da final

Foi uma final de alto nível entre Passo Fundo Futsal e Atlântico. O Galo venceu a decisão por 6 a 2 e ficou com o troféu pela terceira vez em sua história. A partida foi disputada na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo, neste sábado (13).
Após o fim da partida, foram premiados os destaques do torneio. Campeão, o Atlântico teve três jogadores na seleção da final, sem contar o técnico Paulinho Sananduva, e o ala William Bolt, que foi o melhor em quadra na final.
A seleção dos melhores jogadores da final ficou com Ryan, Canabarro e Vagner, do Galo, além de Bruno e Viana, do PFF. O Passo Fundo Futsal, dono da melhor campanha geral até a decisão, também foi premiado com a melhor defesa da competição.
O pivô Ronaldo, do Lagoa Futsal, foi o artilheiro do torneio, com 22 gols marcados. A equipe foi eliminada nas oitavas de final para a ACBF.
A premiação ainda contou com as medalhas de ouro e de prata, assim como o troféu ao campeão Atlântico, que conquistou a terceira taça em 2025, entre as cinco competições que disputou.
