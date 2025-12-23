Pivô retorna ao Atlântico para a temporada 2026 do futsal

Pivô atuou pelo Galo até abril deste ano. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico anunciou nesta terça-feira (23) mais uma contratação para a próxima temporada. O sexto reforço do Galo é o pivô Dudu Grando, de 21 anos, que estava no Soberano, de Sarandi.

Revelado pelo próprio time de Erechim, Dudu também atuou pela Yeesco antes de chegar ao Soberano. Agora, retorna motivado para contribuir novamente com a camisa do Galo.

— Estou muito feliz em retornar ao Atlântico. É um momento muito especial e estou ansioso para usar novamente essa camisa que é tão importante para mim. Agradeço a diretoria e a comissão técnica por confiar no meu trabalho e me dar a oportunidade de contribuir novamente para a equipe. Estou ansioso para ver a torcida lotando o Caldeirão e nos ajudando a alcançar os objetivos da temporada — disse o pivô em sua chegada.