Pivô é o segundo reforço do Atlântico para a próxima temporada

Pivô vestiu as cores da ACBF em 2024. Lucka Cyríaco / ACBF, Divulgação

O Atlântico confirmou nesta quinta-feira (18) a contratação do pivô Malcom, de 26 anos, como segundo reforço para a próxima temporada. O atleta estava no Praia Clube e chega para reforçar o elenco do técnico Paulinho Sananduva.

Com uma carreira marcada por experiências no Brasil e no Exterior, Malcom já defendeu São Caetano, Barueri, Corinthians, Marechal, Campo Mourão, Foz Cataratas, ACBF e Praia Clube. Fora do país, atuou pelo PTT Bluewave Chonburi (Tailândia) e pelo Selangor FC (Malásia).

Em 2024, o pivô também jogou pela Seleção Brasileira e foi Campeão da Conmebol Liga Evolução. Em sua apresentação, o jogador destacou a responsabilidade de vestir a camisa do clube de Erechim.

— Chegar ao Atlântico é motivo de muita alegria e orgulho pra mim. Sei do tamanho e da história desse clube, da força da torcida e da responsabilidade que é vestir essa camisa. Venho com muita vontade de trabalhar, conquistar, aprender e dar o meu máximo todos os dias para ajudar a equipe a alcançar os objetivos. Agradeço a confiança da diretoria, da comissão técnica e espero, junto com meus companheiros, fazer uma grande temporada e representar bem essa cidade e esse clube gigantesco — afirmou o jogador.