Paulinho Sananduva vai para a quarta temporada consecutiva no comando do Atlântico

Sananduva é o treinador mais vitorioso da história do Atlântico. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico encaminhou a renovação de contrato com Paulinho Sananduva para a temporada 2026. O treinador, que assumiu o comando da equipe em 2023, vai para sua quarta temporada consecutiva à frente do Galo, consolidando-se como um dos técnicos mais vitoriosos da história do clube.

Desde que chegou, Sananduva dirigiu o Atlântico em 200 jogos oficiais, conquistando 144 vitórias e uma coleção de títulos que marca uma era histórica: Liga Nacional (2023), Copa RS (2023 e 2024), Copa dos Campeões (2024), Copa do Brasil (2024 e 2025) e Gauchão 2025.

Com campanhas consistentes, Paulinho transformou o Atlântico em uma potência nacional. A renovação reforça o projeto do clube de manter a base vencedora e seguir brigando pelas principais competições.

— 2026 será um ano de mudanças importantes. Vamos manter a essência vencedora, mas vamos renovar o elenco para seguir competitivos. Alguns jogadores não continuarão no grupo, e isso faz parte do nosso planejamento para dar espaço a novas peças — destacou Sananduva.

Entre os atletas que não seguirão no Galo estão: Ale Falcone, Elenilson, Thales, Suelton, Vagner, William Bolt, Vilela, Salah, Canabarro e Vini Zarpellon. A diretoria já trabalha na reposição e deve anunciar reforços nos próximos dias.

