Passo Fundo e Atlântico vão decidir o título do Gauchão de Futsal

A grande final do Gauchão de Futsal já tem seus protagonistas definidos: Passo Fundo Futsal e Atlântico. As duas equipes chegaram à decisão após eliminarem adversários tradicionais nas semifinais: o PFF superou o Santa Rosa, enquanto o Galo deixou para trás a Uruguaianense.
Os finalistas também foram os times de melhor desempenho na primeira fase. O Passo Fundo Futsal terminou na liderança com 44 pontos, enquanto o Atlântico, que somou 37 pontos, garantiu a terceira colocação geral.
Por ter feito a melhor campanha até a decisão, o PFF terá a vantagem de decidir em casa. Assim, o primeiro jogo da final será disputado no Caldeirão do Galo, em Erechim, e o segundo confronto acontecerá na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo.
As datas dos jogos serão confirmadas pela Liga Gaúcha de Futsal nos próximos dias.
