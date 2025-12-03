Passo Fundo e Atlântico vão decidir o título do Gauchão de Futsal

Na primeira fase, equipes empataram em 1 a 1, no Caldeirão do Galo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

A grande final do Gauchão de Futsal já tem seus protagonistas definidos: Passo Fundo Futsal e Atlântico. As duas equipes chegaram à decisão após eliminarem adversários tradicionais nas semifinais: o PFF superou o Santa Rosa, enquanto o Galo deixou para trás a Uruguaianense.

Os finalistas também foram os times de melhor desempenho na primeira fase. O Passo Fundo Futsal terminou na liderança com 44 pontos, enquanto o Atlântico, que somou 37 pontos, garantiu a terceira colocação geral.

Por ter feito a melhor campanha até a decisão, o PFF terá a vantagem de decidir em casa. Assim, o primeiro jogo da final será disputado no Caldeirão do Galo, em Erechim, e o segundo confronto acontecerá na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo.

As datas dos jogos serão confirmadas pela Liga Gaúcha de Futsal nos próximos dias.