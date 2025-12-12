O que pensam os técnicos de Passo Fundo e Atlântico antes da final do Gauchão de Futsal

Equipes empataram em 1 a 1 na partida de ida da decisão. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Gauchão de Futsal chega ao seu capítulo final neste sábado (13), às 19h30min, na Arena Clube Comercial. Depois do empate por 1 a 1 no Caldeirão do Galo, Passo Fundo e Atlântico voltam à quadra para decidir quem leva a taça da Liga Gaúcha de Futsal (LGF).

De um lado, o Galo, multicampeão e acostumado a decisões. Do outro, o PFF, que busca o título inédito e vive a melhor temporada da sua história. A expectativa é de um duelo intenso, que reforça a força do futsal no norte do Rio Grande do Sul.

Maior título em 11 anos de história

O Passo Fundo Futsal busca o maior título desde sua fundação e vive uma temporada histórica. O clube chega à segunda final do ano. A primeira foi na Supertaça Farroupilha. O clube também alcançou a semifinal do Campeonato Brasileiro, onde foi superado pelo Traipu. Para o técnico Vandré da Costa, o momento é especial.

— A nossa equipe está enfrentando uma das melhores do país, quem sabe do mundo. É uma decisão que pode fazer história para a nossa cidade. Sabemos das dificuldades e do poderio do adversário, mas estamos aqui com mérito. Temos que representar o que construímos durante a temporada. Nos detalhes, quem fizer um pouco melhor ou minimizar os erros pode sair com essa conquista, e espero que seja a gente — disse Vandré.

Atlântico aposta na experiência

O Atlântico chega à sua quarta final na temporada. Campeão da Supercopa Gramado e da Copa do Brasil, o time também ficou com o vice na Supercopa, quando perdeu a vaga na Libertadores para o Joinville. Para o técnico Paulinho Sananduva, a experiência será um diferencial.

— É uma decisão bastante difícil, equilibrada, principalmente pelo primeiro jogo. Para a gente sair vitorioso, temos que fazer o que fizemos durante o ano: buscar o gol de todas as formas. Temos uma equipe com variação de jogadas muito boas, e é isso que vamos fazer. Essa experiência de disputar a quarta final do ano faz com que amanhã tenhamos todo o cuidado, mas sem abdicar de jogar. Respeitamos o adversário, mas confiamos muito no nosso potencial — destacou Sananduva.

O que cada equipe precisa para levantar a taça

Passo Fundo Futsal : joga em casa e tem a vantagem da melhor campanha. Se vencer no tempo regulamentar, é campeão. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para a prorrogação. Se persistir a igualdade no tempo extra, o título fica com o Passo Fundo.

: joga em casa e tem a vantagem da melhor campanha. Se vencer no tempo regulamentar, é campeão. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para a prorrogação. Se persistir a igualdade no tempo extra, o título fica com o Passo Fundo. Atlântico: precisa vencer no tempo regulamentar ou na prorrogação para conquistar mais um título estadual. Qualquer empate na prorrogação favorece o adversário.

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.