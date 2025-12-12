Futsal

Vale o título
Notícia

O que pensam os técnicos de Passo Fundo e Atlântico antes da final do Gauchão de Futsal

Após empate em Erechim, equipes se enfrentam neste sábado (13), na Arena Clube Comercial, para definir o campeão estadual de 2025

Caroline Dolina

