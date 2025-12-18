Ex-fixo do Atlântico é eleito melhor jogador de futsal do mundo

Neguinho marcou o gol da virada do Atlântico na final da LNF 2023 contra o Joinville. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Neguinho, ex-fixo do Atlântico, foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo em 2025 durante a Gala Mundo do Futsal, realizada nesta quinta-feira (18), em Foz do Iguaçu. O prêmio reuniu atletas, treinadores, dirigentes, gestores e personalidades do esporte de diferentes países para reconhecer os maiores destaques do futsal mundial na temporada.

O jogador, que atualmente defende o Barcelona, da Espanha, teve passagem marcante pelo time de Erechim em 2023, ano em que disputou 42 jogos e marcou 25 gols. O mais importante deles foi o que garantiu o título inédito da Liga Nacional de Futsal (LNF) ao Galo. Restando apenas nove segundos para o fim da partida contra o Joinville, o fixo balançou as redes e escreveu seu nome na história do clube.

Depois da temporada mágica, Neguinho seguiu acumulando conquistas. Em 2024, ajudou a Seleção Brasileira a conquistar o hexacampeonato mundial e a Copa América. Já em 2025, voltou a brilhar com a Seleção ao vencer a Copa das Nações e, no cenário europeu, levantou a UEFA Futsal Champions League pelo Palma, antes de se transferir para o Barcelona.

Além da consagração de Neguinho, a cerimônia também prestou homenagem a Neymar, reconhecido como um dos maiores nomes do futebol brasileiro e que iniciou sua trajetória nas quadras. Emilly Marcondes, ala do Torreblanca Melilla foi eleita a melhor jogadora da modalidade.