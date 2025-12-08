“Está aberto, mas vamos buscar o título”, garante técnico do Passo Fundo sobre a final do Gauchão de Futsal

O Passo Fundo Futsal está a um passo de conquistar um feito histórico: o primeiro título do Gauchão de Futsal. Após o empate em 1 a 1 na partida de ida contra o Atlântico, em Erechim, a equipe comandada por Vandré da Costa se prepara para a grande decisão neste sábado (13), às 19h30min, na Arena Clube Comercial.
Quem vencer no tempo regulamentar garante o troféu estadual. Caso haja novo empate, a decisão vai para a prorrogação e, persistindo a igualdade, a vantagem será do Passo Fundo Futsal, que fez a melhor campanha até a final.
Análise do primeiro jogo e críticas à arbitragem
O técnico Vandré avaliou o confronto em Erechim como equilibrado, mas não escondeu a insatisfação com a arbitragem.
— Todo o respeito à arbitragem, mas não esteve no nível do jogo. Minha equipe fez 12 faltas no jogo inteiro, isso condiciona nossa defesa. São pequenas faltas que mudam o contexto da partida, não é só pelo tiro livre. Quando estouramos as faltas, tivemos que baixar muito a defesa, e isso favorece um time com a intensidade do Atlântico — afirmou o treinador.
Apesar das dificuldades, Vandré reforçou a motivação para buscar o título inédito diante da torcida.
— Foi um bom jogo, emocionante. Empatamos fora e agora temos um jogo em casa. Está aberto, é óbvio, mas vamos tentar fazer um grande jogo para nossa torcida e buscar o título. Para ganhar a competição, precisamos fazer daí para mais, porque se for para menos, sabemos da capacidade enorme da equipe adversária — concluiu.
Os ingressos para a decisão já estão disponíveis no terceiro lote, ao valor de R$ 50. As entradas podem ser adquiridas de forma online pelo site Orda, na Secretaria do PFF na AABB, , nas Lojas Grenal, na Secretaria do Clube Comercial (exclusivo para sócios do Comercial) e também na bilheteria da Arena Clube Comercial no dia do jogo.