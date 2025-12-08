Futsal

Decisão
Notícia

“Está aberto, mas vamos buscar o título”, garante técnico do Passo Fundo sobre a final do Gauchão de Futsal

PFF busca título inédito contra o Atlântico neste sábado (13), às 19h30min, na Arena Clube Comercial

Caroline Dolina

