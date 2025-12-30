Elisandro Imperador deixa o Passo Fundo Futsal e deve reforçar o Atlântico em 2026

O pivô Elisandro Imperador, um dos principais nomes do Passo Fundo Futsal em 2025, anunciou na última segunda-feira (29), por meio das redes sociais, a sua saída do clube. Aos 39 anos, o jogador é cotado para reforçar o Atlântico na próxima temporada.
Contratado pelo PFF no início do ano, Imperador rapidamente se tornou referência dentro de quadra. Foram 39 jogos e 14 gols, além de liderança e experiência que ajudaram a consolidar a equipe como uma das forças do futsal nacional.
Revelado pela ACBF, o experiente pivô construiu uma carreira vitoriosa no futsal nacional e internacional. Ele acumula passagens por clubes como Magnus, Corinthians, Jaraguá e Joinville, além de ter defendido as cores da seleção brasileira e da seleção da Geórgia.