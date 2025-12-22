Elenco do Atlântico ganha mais um reforço para a próxima temporada

Jogador disputou a LNF pelo Vélez. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã, Divulgação

O Atlântico segue se movimentando no mercado e confirmou neste domingo (21) o quarto reforço para a próxima temporada. Trata-se do ala Léo Oliveira, que também pode atuar como fixo. O jogador estava no Vélez Camaquã e acumula passagens por Santo André, São Miguel e AABB São Paulo.

O jogador destacou a felicidade pelo novo desafio:

— É uma honra vestir a camisa do Atlântico, estou muito feliz e grato com essa oportunidade. Agradeço à comissão técnica e à diretoria por confiar no meu trabalho. Espero que possamos fazer uma excelente temporada e alcançar os objetivos do clube.

Antes de Léo, o Atlântico já havia anunciado três contratações: o ala Huguinho e os pivôs Mariano e Malcom, reforçando ainda mais o elenco para os desafios do próximo ano.

Em 2026 o Galo disputará a Liga Nacional, Copa do Brasil, Supercopa, Gauchão e Série Ouro.

Elenco do Atlântico