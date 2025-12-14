De virada, Atlântico vence Passo Fundo e é tricampeão gaúcho de futsal

Com predominância de times da Região Norte do Rio Grande do Sul na disputa, o Gauchão teve uma final das duas referências do local. Edson Castro / Atlântico / Divulgação

O Gauchão de Futsal tem um novo campeão - e não podia ser diferente. Time do Estado de maior destaque em 2025, o Atlântico venceu o Passo Fundo, fora de casa, na Arena Clube Comercial, por 6 a 2, neste sábado (13). Na ida, as equipes haviam empatado em 1 a 1, no Caldeirão do Galo.

Com predominância de times da Região Norte do Rio Grande do Sul na disputa, o Gauchão teve uma final das duas referências do local. Erechim e Passo Fundo estão separadas por cerca de 80 km, mas a proximidade técnica dos clubes deixou a final da competição mais acirrada do início ao fim.

O primeiro tempo foi de vantagem dos donos da casa e ficou marcado por uma confusão nos minutos finais. Já na etapa final, pesou a experiência do elenco treinado por Paulinho Sananduva, que conduziu o Galo ao terceiro troféu da temporada. Também é a terceira vez que o time é campeão do estadual da Liga Gaúcha.

O primeiro tempo

A primeira grande chance da final veio com pouco mais de dois minutos. Elisandro Imperador foi acionado no lado esquerdo, protegeu a bola e bateu forte. Ryan espalmou. O Atlântico respondeu no minuto seguinte com William Bolt. Ele avançou em velocidade pela esquerda e chutou de bico. Dessa vez, foi Queixo quem defendeu.

Sob o apoio de seu torcedor, o Passo Fundo Futsal conseguiu abrir o placar aos 3min31s. Bruno partiu do meio em direção ao lado direito e finalizou. No rebote, Viana empurrou para o fundo das redes e levou a torcida à loucura. Os cantos de “Vamo vamo Passo” tomaram conta do ginásio.

Atrás no placar, o Galo foi para cima e perdeu grandes oportunidades. Aos 4min, Vagner arriscou de fora da área e viu a bola bater na rede pelo lado de fora. Os torcedores do Atlântico chegaram a comemorar, achando que a bola tinha entrado. Outra grande chance foi quando Elenilson passou entre dois defensores do PFF e entrou cara a cara contra Queixo. Ele tentou encobrir o goleiro, que defendeu sem dificuldades.

Com mais calma na troca de passes, o Passo Fundo Futsal chegou ao segundo gol pouco depois dos 10 minutos após grande jogada do capitão Elisandro Imperador. No lado esquerdo, ele venceu a marcação de William Bolt e chutou para o meio da área. Basso desviou e ampliou a vantagem: 2 a 0.

O PFF diminuiu o ritmo na quadra de ataque e viu o Galo crescer na metade final, criando boas chances com Vagner. O clube conseguiu descontar com Vilela. Faltando 2min30s para o intervalo, o pivô recebeu no lado direito, cortou para o meio e bateu cruzado, no canto: 2 a 1.

Na sequência, o técnico Vandré da Costa, dos donos da casa, pediu tempo técnico. Alguns torcedores começaram a cuspir e arremessar copos e bebidas em direção aos atletas do Atlântico, dando início a uma confusão. Um suporte de ferro também foi arremessado na quadra e deixou o clima mais tenso do que já estava. Serginho e Vagner foram os mais exaltados, com o segundo indo em direção a um torcedor do PFF. Ele recebeu cartão amarelo e o jogo voltou após cerca de 12 minutos.

A etapa final

A segunda etapa começou como a primeira, com Elisandro Imperador levando perigo. Em mais um duelo contra William Bolt, ele venceu o capitão adversário e chutou rasteiro. Ryan salvou com o pé. Apesar do susto, foram os visitantes que deram as cartas no começo do segundo tempo. Vilela e William levaram perigo ao gol de Queixo, mas não marcaram.

Já Canabarro conseguiu o gol de empate. Perto dos cinco minutos, o jogador foi lançado por Serginho e recebeu livre no lado direito da quadra. Em poucos toques, conseguiu bater forte e deixar tudo igual: 2 a 2. Festa da pequena parte da Arena Clube Comercial disponível para a torcida do Galo.

A dobradinha Serginho e Suelton também funcionou e quase foi responsável pelo gol da virada em duas chances. O Atlântico enfim chegou ao terceiro gol, mas de forma inusitada. Elisandro Imperador colocou a mão na bola antes do juiz apitar, e o pênalti foi marcado. Vagner, o jogador mais procurado pela torcida adversária durante o jogo, converteu, faltando 8min56s para o apito final e virou o jogo: 3 a 2.

A experiência e o entrosamento do elenco da equipe de Erechim surtiram mais efeito, momento em que o Atlântico teve mais controle da partida, quase marcando o quarto gol. Aos 12min38s, João Vitor fez a parede e escorou para Batalha finalizar rasteiro. Queixo salvou o PFF de levar o quarto gol.

Faltando quatro minutos para o apito final, Vandré da Costa colocou Viana como goleiro-linha. Com um a mais no ataque, o Passo Fundo, naturalmente, passou a criar mais chances de gol. Com pouco menos de três minutos para o fim da partida, a longa troca de passes terminou em Gui Canhoto, no lado direito. Ele cruzou, mas parou no goleiro Ryan.

No momento em que o PFF estava próximo do empate, o Atlântico conseguiu ampliar a vantagem. Vilela recebeu no lado esquerdo da área e protegeu a bola de dois jogadores adversários. No momento de brecha, cruzou para Daniel Batalha fazer o quarto.

E o quinto veio de forma especial. O capitão William Bolt aproveitou o gol aberto e chutou de trás do meio da quadra. Na comemoração, tirou a camisa e mostrou aos torcedores. Este foi o último jogo do ídolo no clube, já que vai jogar na ACBF em 2026. Na sequência, Bolt marcou mais um para o Galo.

A festa da torcida da casa não parou após o apito final. O reconhecimento pelo grande ano da equipe, semifinalista do Brasileirão e vice-campeã gaúcha, é uma mostra de que apoio não faltará em 2026.