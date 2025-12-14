Futsal

De virada, Atlântico vence Passo Fundo e é tricampeão gaúcho de futsal

Na ida, as equipes haviam empatado em 1 a 1, no Caldeirão do Galo

Antonio Oliveira

Direto de Passo Fundo

