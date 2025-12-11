Futsal

Gauchão de Futsal
Notícia

De projeto regional a referência: Passo Fundo Futsal busca coroar temporada com o maior título da sua história

Após temporada histórica, PFF encara o Atlântico neste sábado, na Arena Clube Comercial, para tentar conquistar o título inédito do estadual

Caroline Dolina

