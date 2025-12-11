De projeto regional a referência: Passo Fundo Futsal busca coroar temporada com o maior título da sua história

Elenco segue a preparação para o confronto. Alex Borgmann / Passo Fundo Futsal, Divulgação

Em 11 anos de história, o Passo Fundo Futsal vive sua temporada mais marcante. O clube, que começou como um projeto regional, hoje figura entre os protagonistas do futsal gaúcho e nacional. Em 2025, o PFF chegou à final da Taça Farroupilha, à semifinal do Campeonato Brasileiro e, agora, disputa a decisão do Gauchão contra o Atlântico, neste sábado (13), às 19h30min, na Arena Clube Comercial.

Gestão e estrutura: a base do crescimento

O salto de qualidade do PFF não aconteceu por acaso. Segundo o presidente Márcio Patussi, a união da diretoria foi essencial para garantir estabilidade e planejamento.

— O Passo Fundo Futsal possui um grupo diretivo bastante unido, isso é o primeiro ponto para que tenhamos êxito naquilo que é apresentado dentro da quadra. Toda diretoria garante os meios administrativos, financeiros e técnicos para dar respaldo à comissão técnica e aos jogadores — afirmou Patussi.

A mudança para a Arena Clube Comercial foi outro passo decisivo. A nova casa atende às exigências para competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro, e ampliou a capacidade de público, fortalecendo a relação com os torcedores.

Para manter o clube competitivo, a diversificação das receitas foi prioridade. Além do grupo de conselheiros que contribui mensalmente há mais de uma década, o PFF ampliou o número de patrocinadores e passou a captar recursos por meio de leis de incentivo federal e estadual, além do apoio da Prefeitura de Passo Fundo via FUNESPORTE.

— Com essas receitas conseguimos manter um elenco competitivo e estruturar o trabalho da comissão técnica. Mas ainda podemos envolver mais a sociedade para ampliar a participação e garantir outras fontes de financiamento — destacou.

Planejamento e resultados

O planejamento para 2025 previa chegar à final da Taça Farroupilha, à semifinal do Campeonato Brasileiro e à decisão do Gauchão — metas que foram cumpridas. A montagem do elenco e o trabalho da comissão técnica, liderada por Vandré da Costa, foram apontados como fatores decisivos para a estabilidade do time nas três competições.

Agora, o PFF tem a chance de coroar a temporada com o título mais importante da sua história. Caso a conquista venha, o objetivo é manter a base e seguir investindo em sustentabilidade financeira para disputar torneios nacionais e regionais, mantendo o clube entre os protagonistas do futsal brasileiro.

Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida contra o Atlântico, o Passo Fundo Futsal chega para a grande decisão do Gauchão com um cenário favorável, mas que exige atenção. Para levantar o troféu estadual, a equipe precisa vencer no tempo regulamentar.