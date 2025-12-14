Craque da final, William Bolt se despede do Atlântico após título do Gauchão de Futsal: “A gente não podia ficar marcado pela eliminação na Liga Nacional”

O ala começou a final entre os titulares e viu a equipe sair atrás no placar na primeira etapa. Edson Castro / Atlântico, divulgação

O título do Gauchão de Futsal do Atlântico coroou uma geração de craques que estão na equipe há alguns anos. O capitão William Bolt, por exemplo, fez a sua última partida pelo clube após três anos desde a sua chegada. E como se acostumou durante o período, o fim também teria de ser com taça levantada.

O ala começou a final entre os titulares e viu a equipe sair atrás no placar na primeira etapa. Entre duelos contra o capitão adversário, Elisandro Imperador, Bolt se sobressaiu no segundo tempo e foi decisivo para liderar o time ao terceiro título na temporada. O bom desempenho em quadra, que contou com dois gols, deu ao jogador o prêmio de melhor em quadra.

— Sentimento sensacional. Poder encerrar um ciclo desses, foram três anos, muitos títulos, muitas vitórias. A gente não podia ficar marcado pela eliminação na Liga Nacional, que ainda está nos machucando bastante. O título gaúcho vem para coroar o nosso ano — destacou William Bolt, após o apito final.

O 2025 do Galo ainda teve as conquistas da Supercopa Gramado e da Copa do Brasil. Na próxima temporada, o ala vai seguir no Rio Grande do Sul, mas vai vestir a cor laranja. Bolt é um dos jogadores contratados pela ACBF para a próxima temporada. O ambicioso projeto da equipe de Carlos Barbosa para 2026 também levou Vilela, pivô do Atlântico e outro destaque na final.

Desde 2023 no Atlântico, William foi um dos grandes símbolos da era vitoriosa comandada por Paulinho Sananduva. Foram 160 jogos e 81 gols, além de títulos importantes: Liga Nacional (2023), Copa RS (2023 e 2024), Copa dos Campeões (2024), Copa do Brasil (2024 e 2025) e Gauchão 2025.

— O William Bolt foi um cara que sempre se dedicou muito, que deu o melhor por esse time e hoje não foi diferente. Eu queria sair por cima, com o título, juntamente deste elenco que merece muito — disse o jogador, que se despediu do clube neste sábado (13).

Ao marcar o quinto gol da partida, o seu primeiro na decisão, o craque fez um gesto memorável. Ele tirou a camiseta e mostrou aos cerca de 3 mil torcedores presentes. Entre aplausos e xingamentos do time rival, ficou claro o legado deixado por William Bolt, para sempre marcado na história do Galo.