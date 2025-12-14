Futsal

Adeus em grande estilo
Notícia

Craque da final, William Bolt se despede do Atlântico após título do Gauchão de Futsal: “A gente não podia ficar marcado pela eliminação na Liga Nacional”

Ala fez a sua última partida pelo clube após três anos desde a sua chegada

Antonio Oliveira

Direto de Passo Fundo

