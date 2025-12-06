Clássico regional coloca em jogo o título mais cobiçado do futsal gaúcho

Na primeira fase, equipes empataram em 1 a 1, no Caldeirão do Galo. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

A Região Norte do Estado será o centro das atenções neste sábado (6), quando Atlântico e Passo Fundo Futsal iniciam a disputa pelo título do Gauchão de Futsal 2025. O jogo de ida da grande final acontece às 19h, no Caldeirão do Galo, em Erechim.

O Galo chega à final buscando o tricampeonato estadual e embalado por uma campanha sólida nos mata-matas: cinco vitórias e um empate. A equipe comandada por Paulinho Sananduva ostenta o melhor ataque da competição, com 91 gols marcados, mas também carrega o desafio de ter uma defesa que já foi vazada 65 vezes.

Do outro lado, o PFF vive um ano muito positivo. Líder da primeira fase e dono da melhor defesa do campeonato, o time comandado por Vandré da Costa chega à decisão com uma campanha impecável nos playoffs: seis vitórias em seis jogos. Foram 75 gols marcados e apenas 26 sofridos, números que reforçam a solidez defensiva e a eficiência ofensiva da equipe.

Regulamento e vantagem

Para levantar a taça, as equipes precisam somar duas vitórias ou uma vitória e um empate. Caso haja vitórias alternadas ou dois empates, a decisão vai para a prorrogação. Persistindo o empate, a vantagem é do Passo Fundo, que fez melhor campanha geral.