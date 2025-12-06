Futsal

Gauchão de Futsal
Notícia

Clássico regional coloca em jogo o título mais cobiçado do futsal gaúcho

Primeiro duelo da decisão entre Atlântico e Passo Fundo acontece neste sábado, no Caldeirão do Galo

Caroline Dolina

