Atlântico tenta encerrar ciclo com o tri do Gauchão de Futsal: “É o coroamento do trabalho"

Com elenco prestes a passar por ampla reformulação, Galo encara o Passo Fundo neste sábado, no último jogo da temporada

Caroline Dolina

