Atlântico tenta encerrar ciclo com o tri do Gauchão de Futsal: “É o coroamento do trabalho"

Paulinho Sananduva comanda o Atlântico em mais uma decisão. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Depois de conquistar a Supercopa Gramado e a Copa do Brasil nesta temporada, o Atlântico quer fechar o ano com chave de ouro: o tricampeonato do Gauchão de Futsal. A decisão será contra o Passo Fundo Futsal, neste sábado (13), às 19h30min, na Arena Clube Comercial.

No jogo de ida, em Erechim, as equipes empataram em 1 a 1, deixando tudo aberto para a partida decisiva. Para levantar a taça, o Galo precisa vencer. Em caso de novo empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação. Persistindo a igualdade, a vantagem será do PFF, que fez a melhor campanha até a final.

Com 92 gols marcados, o Galo ostenta o ataque mais positivo do campeonato. Mas a defesa sofreu 66 gols, o que exige atenção diante da consistência do Passo Fundo, que levou apenas 27 gols e marcou 76 vezes na competição.

O técnico Paulinho Sananduva sabe que o desafio será furar uma defesa sólida sem dar espaços para o contra-ataque.

— É fundamental a gente atacar com qualidade e organizado, porque uma equipe que se defende bem provavelmente usa, na maioria das vezes, o contra-ataque. Então precisamos, nas chances criadas contra uma defesa muito sólida, finalizar sem perder a bola na nossa meia-quadra defensiva, porque eles não vão mudar a característica agora na final — destacou Sananduva.

Peso especial

Além da busca pelo título, a partida marca o fim de um ciclo. O Atlântico terá uma ampla reformulação para 2026, e vários nomes estão de saída. Elenilson, Thales e Suelton reforçarão o Chopinzinho, enquanto o ala Vagner está encaminhado para o Magnus.

Já William e Vilela vão atuar pela ABCF, e o fixo Salah deve defender o Vélez Camaquã, ampliando a lista de possíveis saídas. Canabarro também não permanece no elenco.

O técnico Paulinho Sananduva reconhece o peso da decisão e a importância de encerrar essa fase com mais um troféu.

— Nos meus três anos aqui no Atlântico, eu nunca tinha decidido uma Liga Gaúcha. Chegar a uma final e vencê-la é sempre o coroamento de um trabalho. O grupo todo está consciente disso. Essa Liga Gaúcha é um desafio, porque jogamos o ano todo chegando em três finais. Infelizmente não conseguimos na Liga Nacional, mas agora temos a oportunidade de brigar por um título gaúcho, que sempre é importante — completou.