Atlântico na briga por vaga na Libertadores de futsal; veja clubes garantidos na Supercopa

Galo foi vice-campeão da Supercopa em 2025. Edson Castro / Atlântico,Divulgação

O Atlântico já conhece seus adversários na disputa da Supercopa de Futsal, competição que assegura ao campeão uma vaga na Libertadores. O torneio reúne as principais equipes do país, classificadas pelos títulos conquistados nas competições nacionais.

Os clubes confirmados para a Supercopa são: Atlético Piauiense, campeão do Campeonato Brasileiro; Traipu, vice-campeão brasileiro e também vencedor da Taça Brasil; Chapecoense, que herdou a vaga por ter ficado em terceiro lugar no Brasileirão; Atlântico, campeão da Copa do Brasil; Magnus, vice-campeão da Copa do Brasil; e Joinville, campeão da Copa dos Campeões Regionais.

Segundo a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), o torneio está previsto para ocorrer entre os dias 24 de fevereiro e 1º de março, em cidade-sede ainda a ser definida.

Formato de disputa

Na primeira fase, os clubes serão divididos em dois grupos, cada um com três equipes. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para a fase mata-mata. Tanto as semifinais quanto a final serão disputadas em jogo único.