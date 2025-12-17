Atlântico inicia reformulação e anuncia primeiro reforço para a próxima temporada

Jogador já vestiu as cores do Pato Futsal. Maurício Moreira / Pato Futsal, Divulgação

Depois da saída de 10 jogadores, o Atlântico iniciou oficialmente o planejamento para a próxima temporada. Nesta quarta (17) a direção do Galo confirmou a contração do pivô Mariano, de 28 anos.

O jogador tem uma carreira marcada por passagens em clubes tradicionais do futsal brasileiro. Entre eles estão Cascavel, Marreco, Sercca, Pato, Yeesco, Umuarama e São João do Jaguaribe-CE.

Em sua apresentação, o novo pivô destacou a motivação para vestir a camisa do clube erechinense.

— Estou muito feliz em representar esta camisa tão pesada do futsal nacional. Empenho, dedicação e raça não faltarão e estou ansioso para começar os trabalhos, sentir o calor da torcida no Caldeirão e juntos poder alcançar os objetivos traçados para a próxima temporada — frisou Mariano.