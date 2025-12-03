Futsal

No Caldeirão
Notícia

Atlântico goleia a Uruguaianense e está na final do Gauchão de Futsal

A classificação foi conquistada nesta terça-feira, com uma vitória convincente por 6 a 1 sobre a equipe da Fronteira

Caroline Dolina

