Atlântico goleia a Uruguaianense e está na final do Gauchão de Futsal

O Atlântico está na final do Gauchão de Futsal. A classificação foi conquistada nesta terça-feira (2), com uma goleada por 6 a 1 sobre a Uruguaianense, no Caldeirão do Galo. No jogo de ida da semifinal, a equipe de Erechim já havia vencido por 2 a 0, garantindo a vaga à decisão com autoridade.
Na grande final, o adversário será o Passo Fundo Futsal, que eliminou o Santa Rosa na outra semifinal. O primeiro confronto acontecerá no Caldeirão do Galo, e a partida decisiva será disputada na Arena Clube Comercial.
As datas dos jogos serão confirmadas pela Liga Gaúcha de Futsal nos próximos dias.
O jogo
As equipes encontraram dificuldades nos primeiros instantes da partida. Tanto o Atlântico quanto a Uruguaianense não conseguiam trocar muitos passes efetivos e, com isso, não criavam boas oportunidades na quadra ofensiva.
O Galo começou a encontrar mais espaços e a explorar a marcação dos visitantes. A primeira oportunidade do time de Erechim surgiu aos 5min33s, quando Vagner arriscou um chute de fora da área e obrigou o goleiro Careca a fazer uma grande defesa.
O Atlântico seguiu pressionando a equipe da Fronteira e, assim, abriu o marcador aos 11min35s. Na primeira tentativa, Vagner acertou a bola no travessão, mas, na sequência da jogada, PL ficou com o gol livre e apenas empurrou a bola para o fundo da rede: 1 a 0.
Nos minutos finais, a Uruguaianense encontrou mais espaços, mas esbarrou nas defesas do goleiro Ryan. No entanto, quando restavam apenas quatro segundos para o término do primeiro tempo, a equipe teve um pênalti marcado a seu favor após a bola bater no braço de Thales dentro da área. Maicon cobrou, converteu e deixou tudo igual no Caldeirão do Galo: 1 a 1.
Galo na final
Depois do intervalo, o Atlântico voltou pressionando e, logo aos 40 segundos, obrigou Careca a intervir. Serginho recebeu na linha de fundo e arriscou um chute cruzado, mas o goleiro levou a melhor e defendeu.
Aos 2min30s, o camisa 45 soltou outra pancada em direção ao gol, e Careca espalmou para escanteio, evitando que os donos da casa ampliassem o marcador. Na cobrança, Vilela acertou a trave e desperdiçou mais uma chance.
Após muita insistência, aos 4min52s, o Galo voltou a ficar à frente. Vagner recebeu na ala esquerda e arriscou um chute cruzado para fazer 2 a 1.
A Uruguaianense, precisando buscar o resultado, encontrou alguns espaços na marcação do time da casa, mas não conseguiu furar o bloqueio do goleiro Ryan. Aos 10min15s, Mika recebeu na frente e ficou cara a cara com o arqueiro, que levou a melhor e fez uma grande defesa.
Aos 11min07s, após um contra-ataque pelo meio, Serginho apareceu na segunda trave e empurrou a bola para o fundo da rede, ampliando a vantagem do Atlântico: 3 a 1.
Aos 13min20s, PL aproveitou a saída errada do goleiro Careca e, com o gol aberto, avançou e concluiu com precisão para fazer 4 a 1.
Nos instantes finais, a Uruguainense colocou goleiro-linha em quadra, mas quem aproveitou foi o Atlântico. Aos 17min38s, Ryan viu o gol livre e lançou a bola para William Bolt na quadra de ataque finalizar certeiro: 5 a 1.
O Galo teve tempo de buscar mais um gol para decretar a goleada no Caldeirão do Galo. Quando restava um minuto para o término da partida, Vini Zarpellon recebeu na primeira trave e concluiu para o fundo da rede para fazer o sexto e carimbar a classificação do Atlântico à final: 6 a 1.