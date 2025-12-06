Futsal

Primeiros 40 minutos
Notícia

Atlântico e Passo Fundo empatam e deixam a final do Gauchão de Futsal em aberto

Jogo de volta será no próximo sábado, na Arena Clube Comercial, com vantagem do PFF em caso de prorrogação

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS