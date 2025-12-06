Atlântico e Passo Fundo empatam e deixam a final do Gauchão de Futsal em aberto

Tudo igual no primeiro confronto da final do Gauchão de Futsal. Neste sábado (6), em um confronto equilibrado e marcado por poucas oportunidades, Atlântico e Passo Fundo Futsal empataram em 1 a 1, no Caldeirão do Galo, em Erechim.
O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (13), às 19h30min, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo. Quem vencer no tempo regulamentar garante o título estadual. Caso a partida termine empatada novamente, haverá prorrogação. Persistindo o empate no tempo extra, a vantagem será do Passo Fundo Futsal, que fez a melhor campanha até a final.
Jogo equilibrado
A partida começou intensa, com ambas as equipes construindo boas jogadas na quadra ofensiva. A melhor oportunidade foi do Passo Fundo Futsal aos 4min25, quando Marcelinho arriscou um chute pelo meio e obrigou o goleiro Ryan a fazer uma grande defesa para evitar o primeiro gol.
Aos 4min50, o arqueiro nada pôde fazer. Após um contra-ataque, novamente Marcelinho recebeu na linha de fundo e finalizou cruzado, na saída do goleiro Ryan, para fazer 1 a 0 para os visitantes.
O Atlântico encontrou bastante dificuldade no último passe e não levou muito perigo ao goleiro Queixo, já que não conseguia avançar diante da boa marcação do PFF. No entanto, aos 14min13, os visitantes cometeram a sexta falta, e o Galo teve um tiro livre a seu favor. Vagner cobrou, converteu e deixou tudo igual: 1 a 1.
Depois do intervalo, as equipes voltaram buscando o gol da vitória e passaram a explorar mais oportunidades. Aos 3min30, Vagner arriscou uma pancada, mas o goleiro Queixo interveio para evitar a virada do Atlântico. Segundos depois, o camisa 1 precisou salvar os visitantes novamente, em um chute de fora da área de Serginho.
Aos 5min13, foi a vez do goleiro Ryan evitar o que seria o segundo gol do Passo Fundo Futsal. São Pedro avançou pela ala esquerda e arriscou um chute cruzado, mas o arqueiro fez a defesa.
Na reta final, as equipes voltaram a pressionar, e os goleiros empilharam defesas para evitar os gols adversários, garantindo o empate nos primeiros 40 minutos da decisão: 1 a 1.